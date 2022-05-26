楊志良替馮小妹提國賠500萬　馮媽批政府是不是有問題？

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馮媽媽表示，要另起一個訴訟，孩子在司法相驗上的解剖報告，如果不來訴訟，檢察官是不會給她解剖報告書看，只會要她出庭，跟她口頭說明孩子的死因，她還要另花時間，然後要請律師，還要各界幫忙，才有辦法看到自己孩子的解剖報告書，「這政府是不是很有問題」？
馮媽媽說，非常感謝大家幫忙，希望社會各界大眾能聲援，如果今天也是受害者家屬請勇敢站出來，相信很多民代願意幫忙，如果今天不站出來，讓政府上樑不正下樑歪，一直不處理案件。
她說，覺得陳時中面對所有問題真的都不去看，然後都推說她不實指控，根本不看證據，「他真的眼睛瞎了」，真的覺得離譜；去年12月28日北檢在台大兒童醫院的簡易庭檢察官，說她有兒虐疑慮，扣留遺體將近4個月，她要直接器官捐贈，檢察官為了查明死因，扣留我孩子遺體將近4個月，她一毛都不要，要器捐，會走到今天真的很離譜，她的孩子12月30日拔管，至今還沒安葬，這政府到底在幹嘛？只為了要拿到孩子的解剖報告書，竟然要走到這裡來按鈴申告，這到底是什麼制度？
台北市16歲馮姓少女2021年11月10日接種BNT疫苗，11月28日疑不良反應送三總急救，12月30日往生，但家屬領不到死亡證明，無法安葬；法務部日前已指派法醫所法醫相驗，解剖案於今年4月19日完成，檢驗結果提供檢察官參考，並送請疾管署審議死因與疫苗的關聯性。