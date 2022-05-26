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楊志良替馮小妹提國賠500萬　馮媽批政府是不是有問題？

▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-26 12:19:102022-05-26 12:42:29

疑似接種疫苗致死的馮小妹，遺體冰存逾百日，至今真相不明，死者家屬馮媽媽今（26）日上午先前往衛福部抬棺抗議，結束後轉往台北地檢署與前衛生署長楊志良會合，由楊志良在地檢署外宣布要替馮媽媽遞狀，跟衛福部聲請國賠500萬元。楊志良說，因為做過衛生署長，等於是今天的衛福部長，遇到這種事若避不做聲，將是他人生中最大恥辱。

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▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
楊志良說，張靜律師是提刑事附帶民事，他們有5個律師提告的案件，檢方已經放了一個多月不開庭，「國家該做為不作為」，國賠分2案，一個是300萬元跟500萬元，含訴訟費，因為所有訴訟費到今天為止全部「我一個人出」，也跟律師團講好不可以跟悲慟的家屬要一毛錢，「訴訟費由我出」。

馮媽媽表示，要另起一個訴訟，孩子在司法相驗上的解剖報告，如果不來訴訟，檢察官是不會給她解剖報告書看，只會要她出庭，跟她口頭說明孩子的死因，她還要另花時間，然後要請律師，還要各界幫忙，才有辦法看到自己孩子的解剖報告書，「這政府是不是很有問題」？

馮媽媽說，非常感謝大家幫忙，希望社會各界大眾能聲援，如果今天也是受害者家屬請勇敢站出來，相信很多民代願意幫忙，如果今天不站出來，讓政府上樑不正下樑歪，一直不處理案件。

她說，覺得陳時中面對所有問題真的都不去看，然後都推說她不實指控，根本不看證據，「他真的眼睛瞎了」，真的覺得離譜；去年12月28日北檢在台大兒童醫院的簡易庭檢察官，說她有兒虐疑慮，扣留遺體將近4個月，她要直接器官捐贈，檢察官為了查明死因，扣留我孩子遺體將近4個月，她一毛都不要，要器捐，會走到今天真的很離譜，她的孩子12月30日拔管，至今還沒安葬，這政府到底在幹嘛？只為了要拿到孩子的解剖報告書，竟然要走到這裡來按鈴申告，這到底是什麼制度？

台北市16歲馮姓少女2021年11月10日接種BNT疫苗，11月28日疑不良反應送三總急救，12月30日往生，但家屬領不到死亡證明，無法安葬；法務部日前已指派法醫所法醫相驗，解剖案於今年4月19日完成，檢驗結果提供檢察官參考，並送請疾管署審議死因與疫苗的關聯性。

▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
▲馮小妹的媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）
▲前衛生署長楊志良與死者家屬馮媽媽。（圖／記者潘千詩攝，2022.05.26）

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