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朱立倫預告將參選連任　侯友宜：全力把防疫、市政做好

▲侯友宜今（26）日受訪時強調，以市政工作為主軸，把握當下，全力把防疫、市政做好。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.26）
▲侯友宜今（26）日受訪時強調，以市政工作為主軸，把握當下，全力把防疫、市政做好。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.26）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-26 11:59:10

國民黨中常會昨（25）日徵召前立委謝國樑、立委蔣萬安與許淑華，代表國民黨參選基隆市長、台北市長、南投縣長，國民黨主席朱立倫更預告新北市長侯友宜將參選連任；對此，侯友宜今（26）日受訪時強調，以市政工作為主軸，把握當下，全力把防疫、市政做好。

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針對遠見雜誌最新的民調顯示，侯友宜以83,2%的支持度名列前茅；侯友宜回應，現階段防疫為主以外，更重要是全力以赴的把市民要求的市政建設，及他這四年裡面承諾要做的事情把它做好，過程中只看到自己不足的地方，他一定全力把它補過來，而民眾有些希望他做更好的地方，他會再加把勁。

至於65歲以上長者打疫苗送2劑快篩的措施，中央於23日的下午2點就通知各縣市政府，並尊重各縣市啟動的時間，而新北市昨日對外宣布此事後，遭綠營批新北市在搶功？侯友宜表示，他不知道中央有什麼政策，新北市在量能有足之餘照顧脆弱的族群，這是既定的政策，跟中央後來宣布的政策完全無關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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