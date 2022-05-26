原物料一片漲聲 台中最好吃的「雙漁堂」肉粽不漲價！

隨著物價飆漲，不少名店粽子悄悄漲價之際，位於台中市中國附醫商圈的「雙渔堂」餐廳，老闆娘「珮姐」很佛心，決定「撐住」價格、回饋老顧客！「珮姐」說，疫情下，大家都不好過，為了讓大家少點負擔快樂過節，多出來的成本決定自己吸收，今年各款肉粽一律不漲價！

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位於學士路的「雙漁堂」是北區人氣美食名店，主打平價台式家常菜，筍乾爌肉、椒麻雞及麻油雞等，全是店裡招牌菜。尤其平日即有供應的魯肉粽，濃濃的古早味，不用等到端午節就能吸引學生、上班族前來打牙祭。值得一提的是，老闆娘吳玉珮很暖心，考量學生荷包不寛裕，堅持平價供應，是學生及家庭聚餐首選。

▲「雙漁堂」肉粽內餡飽滿，風味誘人，是中部不少科技公司指定送禮名粽。（圖／業者提供）

「珮姐」表示，今年萬物齊漲，包粽子所需的米、花生、豬肉、香菇、干貝等等無一不漲價。以花生來說，隨著端午節到來，每斤已從 90 元一路漲到 120 元，漲幅逾三成。據了解，粽子原物料成本大幅漲價，業者無不叫苦連天，不少名店名粽禁不起成本飆漲，已悄悄漲價了。

迎接端午，雙漁堂已決定，今年「滿漢干貝粽」及「招牌滷肉粽」均不漲價。這二款粽子，每顆重約 230g ，個頭很大，且內餡飽滿，是中部許多科技大廠及公司行號長年購買送禮的指定「名粽」，老主顧特別多。

▲原物料一片漲聲 台中最好吃的「雙漁堂」肉粽，肉餡飽滿，風味絕佳不漲價！（圖／業者提供）

雙渔堂的肉粽，採用食材包括濁水溪以南二年的老米、新社香菇、溫體後腿豬肉等。包入粽子的滷肉是美味秘訣之一，珮姐以獨家手法將肥瘦適中的後腿肉滷到Ｑ彈入味，再以滷肉用的滷汁攪拌包粽子的米，如此一來，煮熟的粽子一打開粽葉便香氣撲鼻，米香伴著滷肉入口，美味讓人滿足稱讚！