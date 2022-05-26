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台科大擬接收華夏科大？華夏科大駁斥：不實訊息

▲新北市華夏科技大學傳出將退場、台科大擬「接收」其校產。華夏科大今（26）日駁斥絕無退場問題，請台科大儘速公開聲明、還原事實。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市華夏科技大學傳出將退場、台科大擬「接收」其校產。華夏科大今（26）日駁斥絕無退場問題，請台科大儘速公開聲明、還原事實。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-26 12:27:59

台科大學生會傳出，華夏科大將退場、台科大擬「接收」其校產，教育部今（26）日也確認2校處於意見交換過程中。但華夏科大、董事會隨後發出聲明，澄清此為台科大單方面釋出不實訊息，華夏科大絕無退場問題，請台科大儘速公開聲明、還原事實。

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華夏學校財團法人聲明指出，董事會未有指示華夏科大停招退場，並捐給台科大或合併的決議，此訊息為台科大單方面釋出的不實訊息；且該不實訊息已造成華夏科大校譽嚴重斲傷，本法人提出嚴正聲明與公開抗議；華夏科大非私校退場條例第5條所列預警學校，也非第6條所指專案輔導學校，絕無退場問題，未來將持續支持學校推動校務。

華夏科大聲明表示，從未接到董事會指示停招退場，並捐給台科大或合併的決議，校內也從未討論此議題；有關台科大接收華夏訊息，是台科大學生會片面釋出的不實訊息，造成華夏科大校譽傷害，華夏表達抗議；華夏科大並非預警學校、專案輔導學校，絕無退場問題；請台科大務必儘速公開聲明、還原事實。

台科大說，考量校地發展受限，不排除任何尋求學校發展機會，先前曾於非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，但尚未得到華夏科大的任何承諾，而台科大先將此議題提送到行政會議、校務發展委員會上討論，是想在校內得到共識，於確保學生優質教育、保障教師同仁工作權，創造三贏局面的原則下進行推動，也盼藉由此次機會，強化台灣技職教育優質的發展，建立合作的典範。

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