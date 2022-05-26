張蘭只認媳婦大S！暗諷張穎穎是臭蟲　不能跟汪小菲沾邊

大S的前夫汪小菲與小14歲的新歡張穎穎，最近被捕捉到一起出門做核酸檢測，幾乎同居了4天，在社群平台上的野餐照，也是同款野餐墊和葡萄酒，交往關係密切，疑似發展地下情，但兩人卻遲遲未承認，戀情卡關的主因疑似跟母親張蘭有關，因為有網友在張蘭直播時，故意詢問她怎麼看待張穎穎，張蘭卻語出驚人，暗諷女方是臭蟲，自己啪一下就把她彈開，不會讓她進家門一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張蘭回覆網友，若是好女人誰不敢公開。（圖／翻攝抖音）

▲汪小菲（左）和張穎穎在返家途中聊天。（圖／攝影劉大鎚微博）

去年汪小菲傳出婚內出軌張穎穎，尙未離婚前就暗通款曲，被拍到一起去夜店喝酒、爬山，當時母親張蘭也陪伴同行泰山，外界都認為她已經獲得母親認可，沒想到年初又傳出3人出遊海南島過年，張蘭卻第一時間否認，澄清這是「天大的笑話」，說兒子不可能這麼缺德，更不屑提及張穎穎這3個字。

據「二丁目怪獸」發布影片裡，這次汪小菲被抓包同居張穎穎，鐵證如山，張蘭仍稱該圖是被人惡意P圖，不認兒子擁新歡進家門，她在直播裡雖沒有指名道姓，卻狠狠回覆網友「誰告訴你同居了，一個正常的人，願意家裡招臭蟲嗎 ？寶貝沒有吧」、「家裡誰吃飽撐著，跟屎殼郎同居，你別無事生非」、「什麼叫配和不配，沾都不能沾邊，臭蟲一個」，「真是要一個好女人的，誰不敢公開」，要大家別八卦了。

▲張穎穎月初曬出野餐文，汪小菲隔了兩周才發出同款野餐墊和葡萄酒。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）

▲張蘭暗諷張穎穎是臭蟲，心地不夠善良。（圖／翻攝抖音）