李貴敏質疑國軍防疫人力！與邱國正拍桌互罵無聊

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邱國正本月初與民進黨立委何志偉因教召染疫發生口角，李貴敏上台質詢就先提及何志偉上次與邱國正爆發口角一事，邱國正回應，「自己不記得有衝突，過了就過了」，役男確診的處置國防部也有在改進。李貴敏進一步問，國軍是否變廉價勞工，協助1922防疫專線與快篩試劑包裝等有無圖利他人、國防部支出的全民預算民間有無償還？邱國正回應，「沒有思考錢的問題，國軍執行全民防疫工作，派人出去就當訓練勤務支援，沒有談到錢的問題。」
李貴敏舉例說，國軍支援1922達5778人次，快篩包狀高達2萬7400人次，用公家資源圖利民間企業、民間有無償還？邱國正表示，全民防疫事工作範圍之一，派人出去就當支援，從沒有想過錢的問題。
李貴敏回說，「你就是搞不清楚嘛」，要邱國正好好聽她計算，邱國正回說「我在聽啦」引發她不滿，李貴敏開嗆，「部長你很奇怪，每個委員上來你都要吵架」；邱國正反擊，委員這樣講失當，她則反批，「你管好你的行為不失當就不錯啦」。
邱國正火氣上來，怒問「可以去問我跟哪幾個委員吵架啊？」李貴敏說，自己前面才講他跟何志偉的事網路上大家都看到。委員會召委、民進黨立委羅致政緩頰這已經過去，委員為什麼要挑釁呢？李貴敏認為自己好好提問，邱國正也說自己要好好回答。
李貴敏質疑邱國正「這什麼態度？」為什麼提到錢這麼敏感。邱國正強硬表示，「我是軍人，但不會把每個人當軍人來看，同樣委員是法律人，也不要把每個人當堂上的人審」，李貴敏氣得直呼「你錯囉！我不是以法官的身分，是憲法要求立委有質詢權利、行政官員有備詢義務，並沒有把立法院當法院」，呼籲防禦性不要太高。
羅致政不斷緩頰表示，質詢時間已到，最後李貴敏拍桌罵「你無聊」，邱國正也回擊「委員才無聊」，兩人怒拍桌，李貴敏下了質詢台後仍互相叫囂。