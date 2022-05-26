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李貴敏質疑國軍防疫人力！與邱國正拍桌互罵無聊

▲國民黨立委李貴敏（左）質疑國軍防疫人力，卻與國防部長邱國正拍桌互罵無聊。(圖／翻攝自國會頻道)
▲國民黨立委李貴敏（左）質疑國軍防疫人力，卻與國防部長邱國正拍桌互罵無聊。(圖／翻攝自國會頻道)

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-26 13:26:212022-05-26 13:34:03

國防部長邱國正與立委再起衝突，國民黨立委李貴敏今（26）日質詢國軍協助防疫工作的人事成本，但不滿邱國正的態度而開罵，最後變成兩人還是氣到互相拍桌大罵「無聊！」

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立院外交及國防委員會今日邀請邱國正率國家中山科學研究院院長報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，並備質詢。

邱國正本月初與民進黨立委何志偉因教召染疫發生口角，李貴敏上台質詢就先提及何志偉上次與邱國正爆發口角一事，邱國正回應，「自己不記得有衝突，過了就過了」，役男確診的處置國防部也有在改進。李貴敏進一步問，國軍是否變廉價勞工，協助1922防疫專線與快篩試劑包裝等有無圖利他人、國防部支出的全民預算民間有無償還？邱國正回應，「沒有思考錢的問題，國軍執行全民防疫工作，派人出去就當訓練勤務支援，沒有談到錢的問題。」

李貴敏舉例說，國軍支援1922達5778人次，快篩包狀高達2萬7400人次，用公家資源圖利民間企業、民間有無償還？邱國正表示，全民防疫事工作範圍之一，派人出去就當支援，從沒有想過錢的問題。

李貴敏回說，「你就是搞不清楚嘛」，要邱國正好好聽她計算，邱國正回說「我在聽啦」引發她不滿，李貴敏開嗆，「部長你很奇怪，每個委員上來你都要吵架」；邱國正反擊，委員這樣講失當，她則反批，「你管好你的行為不失當就不錯啦」。

邱國正火氣上來，怒問「可以去問我跟哪幾個委員吵架啊？」李貴敏說，自己前面才講他跟何志偉的事網路上大家都看到。委員會召委、民進黨立委羅致政緩頰這已經過去，委員為什麼要挑釁呢？李貴敏認為自己好好提問，邱國正也說自己要好好回答。

李貴敏質疑邱國正「這什麼態度？」為什麼提到錢這麼敏感。邱國正強硬表示，「我是軍人，但不會把每個人當軍人來看，同樣委員是法律人，也不要把每個人當堂上的人審」，李貴敏氣得直呼「你錯囉！我不是以法官的身分，是憲法要求立委有質詢權利、行政官員有備詢義務，並沒有把立法院當法院」，呼籲防禦性不要太高。

羅致政不斷緩頰表示，質詢時間已到，最後李貴敏拍桌罵「你無聊」，邱國正也回擊「委員才無聊」，兩人怒拍桌，李貴敏下了質詢台後仍互相叫囂。

▲國民黨立委李貴敏與國防部長邱國正為了國軍協助防疫問題，兩人怒拍桌互罵，兩人下台後仍互相叫囂。（圖／李貴敏辦公室提供）
▲國民黨立委李貴敏與國防部長邱國正為了國軍協助防疫問題，兩人怒拍桌互罵，兩人下台後仍互相叫囂。（圖／李貴敏辦公室提供）

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