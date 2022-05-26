兆豐產估防疫險自留賠款40億 董座坦言：風控能力不足
隨防疫政策改變及確診人數飆高，保險公司承作防疫保單理賠金額也不斷飆升，甚至面臨財務危機。兆豐產險董事長梁正德今（26）日表示，含在途件承做80幾萬件防疫保單，以確診率10%估算，自留賠款40億元，確診率20%賠款70多億元。由於兆豐產險淨值82億左右，國民黨立委曾銘宗擔心確診率若超過20%，兆豐產險會倒掉，更痛批這波產險公司都沒有在做風險控管，風控能力嚴重不足，梁正德也同意曾銘宗的說法風控能力不足。
梁正德今日在立法院財委會接受曾銘宗質詢時說明，兆豐產險這波賣了80多萬件防疫保單，高峰是在3、4月這段時間，但曾銘宗質疑歐美等先進國家在今年1月進行疫情高峰，亞洲國家包括新加坡及南韓1、2月疫情也很嚴重，南韓染疫率甚至高達30%，兆豐產險3、4月還在賣這些防疫保單，兆豐金及兆豐產險都沒有風控嗎？
梁正德表示，兆豐產險一直有關注自己本身風險胃納量，即自己可以承保多少保單件數，但3月下旬後整個防疫政策改變，導致措手不及。至於80多萬件防疫保單理賠金額會有多少？他說，若確診率10%，自留賠款40億元，確診率20%，自留賠款將超過70億元。
由於兆豐產險淨值82億元，曾銘宗憂心若確診率超過20%，兆豐產險會倒掉，痛批這波防疫險之亂，這些產險都沒在做風險控管，保戶將錢交給保險公司手上，就是因為保險公司會做風險控管，但顯示這波保險公司風控能力嚴重不足，對此，梁正德也同意確實風控不足，曾銘宗也肯定他願說真話，還算是有肩膀。
曾銘宗也以超誇張來形容這波保險公司自己都不做風控，也讓他對這些金融機構風控能力一點都沒有信心，他還重覆又說了一次「一點都沒有信心」。
此外，梁正德也透露，兆豐產險80多件防疫保單中，還有20多萬件在途中待核保，這些都是在停售前2、3天大量案件湧入，但金管會已要求在6月底前要完成核保，目前會了解在途件是否已有其他防疫保單，如果風險已適當保障，才會考慮婉拒投保，估算投保超過2張（重覆投保）約有2成，但若已核保都會理賠，而對於快篩陽經醫生診斷確診這部分，金管會也已說明，兆豐產會依這作業模式去處理。