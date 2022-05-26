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COMPUTEX 2022實體展第3日　元宇宙、ESG主題最吸睛

▲2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今(26)日展期進入第三天，睽違兩年實體展計國內外400家廠商參展，展出近千攤位，觀展人潮相當踴躍。（圖／貿協提供）
▲2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今(26)日展期進入第三天，睽違兩年實體展計國內外400家廠商參展，展出近千攤位，觀展人潮相當踴躍。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-26 13:15:44

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）於24日開展，今(26)日展期進入第三天，睽違兩年實體展計國內外400家廠商參展，展出近千攤位，展覽主題聚焦在現今熱門趨勢議題，包含元宇宙、ESG，其中以台達、宏碁、佐臻的展場最為吸睛。

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主辦單位表示，隨著國外逐步解封復甦，今年實體展睽違兩年重回南港展覽館，意義重大，2022年COMPUTEX實體展除了獲得參展商支持，也吸引來自100個國家、3千位買主預約線上觀展、洽談，顯示即使疫情下，廠商及買主對於COMPUTEX展覽仍相當期待。

展期進入第三天，參展商方面傳出捷報，推出新一代AR眼鏡的佐臻是本屆展覽吸睛參展商之一，為了完整呈現智慧眼鏡的先進技術，佐臻運用三面牆投影出設置沉浸體驗房間，搭配智慧眼鏡展示工廠、零售貨架等應用場景，吸引眾多訪客駐足體驗。

佐臻表示，今年展覽規模雖比往年小，但因凸顯元宇宙主題，參展效果佳，現場排隊與佐臻洽談合作的業者絡繹不絕。同樣展現元宇宙概念的還有宏碁的裸視3D筆電，強調無需配戴任何裝置即可享受3D立體效果，近幾日有相當多訪客前來詢問該產品。

COMPUTEX 2022最大參展商技嘉科技以「運算驅動未來」為主題，不僅展出集團旗下各場域領先產品技術及整合型解決方案，同時也攜手產業關鍵合作夥伴共同舉辦「Tech Talk - 運算科技智慧談」分享現場科技趨勢，講師皆為業界專家，各場次座無虛席。

此外，台達展出的「零碳社區」，呼應時下最熱門的ESG主題，以智慧建築與微電網為基礎，加上台達綠色解決方案，模擬未來零碳社區的想像。

為增加參展商人潮及商機，COMPUTEX 2022今年首創展中直播間及主題導覽活動，其中由網紅帶領的主題導覽，報名相當踴躍，據參展商的回饋，此類現場導覽效果吸引人潮，表達高度肯定。

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