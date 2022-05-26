COMPUTEX 2022實體展第3日　元宇宙、ESG主題最吸睛

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）於24日開展，今(26)日展期進入第三天，睽違兩年實體展計國內外400家廠商參展，展出近千攤位，展覽主題聚焦在現今熱門趨勢議題，包含元宇宙、ESG，其中以台達、宏碁、佐臻的展場最為吸睛。





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