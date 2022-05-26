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「南韓媳婦」湯唯坎城宣傳韓片　與《分手》男星禁忌戀愛

▲《分手的決心》中，湯唯跟朴海日共譜懸疑禁忌戀。（圖／車庫娛樂）
▲《分手的決心》中，湯唯跟朴海日共譜懸疑禁忌戀。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-26 13:23:42

韓國名導朴贊郁睽違6年的懸疑愛情鉅獻《分手的決心》，請來影后湯唯、青龍影帝朴海日共譜懸疑禁忌戀。湯唯2014年與韓國導演金泰勇結婚，兩人育有一女；她這次主演韓語片，片中臺詞全是韓文，她坦言學韓文很開心，標準發音也獲男主角拍手認可。

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《分手的決心》故事敘述一起男子從山頂墜落身亡的意外，讓刑警海俊（朴海日 飾）遇見死者妻子宋瑞萊（湯唯飾）。面對丈夫的死沒有特別情緒的瑞萊，不同於一般的死者家屬，這讓警方開始對她產生懷疑。海俊在調查瑞萊案發當天的不在場證明、訊問以及跟監埋伏的過程中，他發現自己愈來愈在意她。另一方面，令人難以捉摸的瑞萊，即使知道海俊對自己抱持疑心，仍毫不猶豫面對他。

名導朴贊郁的過往作品《原罪犯》、《親切的金子》、《下女的誘惑》中，都展現大尺度的情慾、暴力性場面，獨特的風格流麗呈現出人性本能的情感，但這次《分手的決心》卻看不到露骨情慾和暴力情節。對於這次電影中看不到情慾、暴力場面，朴贊郁導演幽默說：「當其他導演在製作這樣的作品時，好像都不會被問這種問題耶！沒有加入裸露性愛場面，是因為我相信在這部電影中沒有必要出現，我想以大人們的故事為主，我認為大人們的愛情並不絕對需要那樣的事物。」

▲湯唯跟朴海日（右）赴坎城影展。（圖／車庫娛樂）
▲湯唯跟朴海日（右）赴坎城影展。（圖／車庫娛樂）
湯唯片中飾演主角「瑞萊」，被視為能獲得本屆坎城影展「最佳女主角獎」的最強人選，對此湯唯表示：「我引用昨天編劇對我說的話：『來坎城前，很希望能以這部電影獲得獎項，但在這欣賞完電影後，覺得就像已經得獎了！』這就是我的回覆。」對於和朴贊郁首次合作的心情，湯唯開心說：「很榮幸能和朴贊郁導演合作，大家都知道我是朴贊郁導演的忠實粉絲。當時收到參演邀約時感到心動不已，導演跟我說這是個難以置信、充滿魅力的角色。《分手的決心》世界首映會結束後，我向導演說：『謝謝導演完整了我人生的一部分』，我想藉這個機會再次感謝導演。」朴贊郁導演也逗趣回應：「我也想對湯唯說同樣的話，反射！」令現場哄堂大笑。

媒體也對湯唯提出在拍攝時，是否有語言隔閡的問題，湯唯表示：「學韓文很開心！拍攝首日和導演、朴海日演員以翻譯機對話時，讓我覺得很有趣。而拍攝進行到最後時，已經完全不需要翻譯機了。」湯唯這次在《分手的決心》中大部分的臺詞都是韓語，她也分享這次努力學習韓文的過程，「將臺詞翻譯成中文後，就知道每個單字的意思了。當發現有的單字其實有很深的意涵時，我就自己一個人努力去發掘。我認為電影中出現的每一個字都不能忽略，因此很努力學韓文」。

湯唯還透露拍攝過程的幕後逗趣花絮，她說：「當我無法理解某句臺詞的意思，到了拍攝現場忍不住生氣，心想這個角色為何會說那樣的話，就用鉛筆在桌上開始寫了起來，因為覺得只要一個單字錯了，這個角色就會崩解。」此外，據說朴海日還特地為湯唯錄製韓文劇本音檔，讓她可以邊聽邊練習。朴海日表示：「當我們第一次一起讀劇本時，我心想自己只要有韓文版本就好了，但湯唯有韓文、中文、英文的版本以及筆記本，一看就令人頭暈目眩，覺得她真的做了很多準備。」他透露電影開拍時，湯唯就請他幫忙錄製有對手戲的臺詞，他說：「我其實很好奇我們之間的默契會如何，我想這是個能對彼此產生興趣的好機會。」《分手的決心》7月22日在台上映。

▲湯唯感激出演《分手的決心》，同事謝謝導演朴贊郁「謝謝導演完整了我人生的一部分」。（圖／車庫娛樂）
▲湯唯感激出演《分手的決心》，同時謝謝導演朴贊郁「謝謝導演完整了我人生的一部分」。（圖／車庫娛樂）

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