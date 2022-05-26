台越協會理事長吳品蓁獲獎！越南政府頒海外榮譽僑胞獎
身為新住民的台越經濟文化教育發展協會理事長吳品蓁，榮獲越南政府頒發海外榮譽僑胞獎，由駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇頒發獎狀給吳品蓁，表彰吳品蓁理事長對促進台越雙方交流合作做出多項傑出貢獻。
吳品蓁是越南僑胞，民國105年10月6日在台灣創立台越協會，民國108年11月17日獲越南外交部核准，在越南成立分會。靠著一步一腳印，吳品蓁就任協會理事長後積極推動人才培育、投資越南、台越醫療、B2B貿易媒合等多項合作，獲得眾多大企業的肯定，武進勇代表也代為頒發越南祖國陣線中央委員會、胡志明市政府都授予海外榮譽僑胞獎二個獎項。
以促進台灣及越南在經濟、文化、教育之合作為宗旨及使命，隨著台灣推動新南向至今，台越協會積極推動人才培育、投資越南、台越醫療、B2B貿易媒合等多項合作，獲得許多大企業肯定與好評。
近年台灣電子企業前往東南亞投資，投資最多的國家是越南。瞄準市場需求，今年2月25日，在驊陞科技公司董事長陳宏欽召集下，將近40家電子企業大廠成立台越ICT產業合作推動委員會、及東南亞人才合作委員會，這二個委員會成立短短幾個月，已促進多場台越工農業高科技媒合會、智慧醫療及生物科技論壇、台灣獎學金及就業之論壇等活動。
瞭解台灣企業人才需求，台越協會協助台商舉行多場就業媒合會。這些年來，因為人才大量欠缺的問題，台越協會成立東南亞人才合作委員會，從攬才、連絡、媒合，專人為企業執行人才B2B媒合，至今已協助如正崴、巨騰、新光等大型企業獲得人才，大受企業讚賞感謝。