姜丹尼爾爆紅陷入低潮！擔心成績不好　壓力太大難消化

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姜丹尼爾的專輯《The Story》共有10首歌，他每首填詞皆參與，他透露籌備的困難與幕後花絮，表示在專輯《YELLOW》推出後，就出現《The Story》的企劃想法，「因為這是張正規專輯，曲目有10首歌，比較多一點，我想讓每首歌都有自己風格和內容，該如何做分配應該是比較困難的部分。另外這次真的拍了很多影像素材，每個影片都有不同的概念和內容，這讓我印象最深刻」。
聊到新專輯，主打歌〈Upside Down〉讓姜丹尼爾特別有感覺， 他坦言：「人總是有諸事不順、不如意的時候，在面對這樣的情緒和不滿時，往往都會想要抱怨、發牢騷，所以我用比較有趣的歌詞來呈現這樣的情緒和想法，我覺得這應該是這首歌有趣的部分。」他也表示過去的自己很擔心演藝成績不理想，同時會設下很多目標，因此累積不少壓力，現在的他有所成長，只想著要不留遺憾的體驗各種事情，結束後再成立新目標往前邁進。
姜丹尼爾多了演員、主持人身分，在每個職位上表現傑出，對此他表示：「其實在我自己看來，面對不同工作都是同等用心，每個領域的我也都是我，粉絲們也很喜歡和支持，非常感謝。這次以歌手身分回歸，我好像比較有自信，因為這也是我最擅長的本業，所以我應該可以做得更好。」聊到演戲，姜丹尼爾許願未來可以嘗試冷酷、冷漠的隊長角色，「因為也有人覺得我不笑的時候，看起來有點冷酷、好像很會打架一樣，所以我想挑戰看看」。