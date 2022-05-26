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姜丹尼爾爆紅陷入低潮！擔心成績不好　壓力太大難消化

▲姜丹尼爾成名的快，曾擔心演藝成績不理想、感到滿滿壓力。（圖／Sony Music）
▲姜丹尼爾成名的快，曾擔心演藝成績不理想、感到滿滿壓力。（圖／Sony Music）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2022-05-26 14:16:112022-05-26 14:37:37

韓團Wanna One人氣C位姜丹尼爾在團體解散後，SOLO出道2年多於5月24日終於發行首張正規專輯《The Story》，姜丹尼爾全程參與10首新歌填詞，他接受台灣媒體視訊訪問，透露工作曾不順利，藉此寫成文字抒發心情。

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姜丹尼爾除了音樂作品，今年還首次演出電視劇《警校菜鳥》，戲劇處女作就擔綱男主角，還於國際OTT上線播出，成功獲得全球觀眾注意；他也在殺青後立即推出專輯，問起心情上的轉折，姜丹尼爾表示：「演戲對我來說是個非常珍貴的回憶，也是很特別的經驗，現在再以歌手身分出現，不過專輯已經準備很長一段時間，所以當這張作品要推出時，我其實很悸動，希望能快點分享給大家聽。」

姜丹尼爾的專輯《The Story》共有10首歌，他每首填詞皆參與，他透露籌備的困難與幕後花絮，表示在專輯《YELLOW》推出後，就出現《The Story》的企劃想法，「因為這是張正規專輯，曲目有10首歌，比較多一點，我想讓每首歌都有自己風格和內容，該如何做分配應該是比較困難的部分。另外這次真的拍了很多影像素材，每個影片都有不同的概念和內容，這讓我印象最深刻」。

▲姜丹尼爾抽空與台灣媒體宣傳專輯。（圖／Sony Music）
▲姜丹尼爾抽空與台灣媒體宣傳專輯。（圖／Sony Music）
聊到新專輯，主打歌〈Upside Down〉讓姜丹尼爾特別有感覺， 他坦言：「人總是有諸事不順、不如意的時候，在面對這樣的情緒和不滿時，往往都會想要抱怨、發牢騷，所以我用比較有趣的歌詞來呈現這樣的情緒和想法，我覺得這應該是這首歌有趣的部分。」他也表示過去的自己很擔心演藝成績不理想，同時會設下很多目標，因此累積不少壓力，現在的他有所成長，只想著要不留遺憾的體驗各種事情，結束後再成立新目標往前邁進。

姜丹尼爾多了演員、主持人身分，在每個職位上表現傑出，對此他表示：「其實在我自己看來，面對不同工作都是同等用心，每個領域的我也都是我，粉絲們也很喜歡和支持，非常感謝。這次以歌手身分回歸，我好像比較有自信，因為這也是我最擅長的本業，所以我應該可以做得更好。」聊到演戲，姜丹尼爾許願未來可以嘗試冷酷、冷漠的隊長角色，「因為也有人覺得我不笑的時候，看起來有點冷酷、好像很會打架一樣，所以我想挑戰看看」。

▲姜丹尼爾全程參與專輯填詞。（圖／Sony Music）
▲姜丹尼爾全程參與專輯填詞。（圖／Sony Music）

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