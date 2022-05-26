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暨大擬承接南開科大財產　教育部：仍在討論階段

▲南開科大今（26）日傳出有意將校產捐贈暨南大學，2校證實確有討論。（圖／翻攝自南開科大官網）
▲南開科大今（26）日傳出有意將校產捐贈暨南大學，2校證實確有討論。（圖／翻攝自南開科大官網）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-26 14:09:06

台灣觀光學院停辦後將校舍捐給空中大學，成為台灣首例，近期又傳出台灣科技大學擬「接收」華夏科技大學，今（26）日再傳南開科大有意將校產捐贈暨南大學。教育部表示，2校仍在討論階段。

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媒體報導南投南開科大受少子化衝擊，南投縣僅「南開」一所技職教育大學，為讓技職教育在南投縣存續，南開科大將由國立暨南大學承接，財產也捐給暨大，2校商討以「捐贈→承接」合併，並為轉制後該校教職員的工作保障、組織改制等問題，2校成立交流平台進行，目前程序正在進行中。

暨大今天發表聲明指出，南開科大有意捐贈全部財產並由該校承接，確為實情，但暨大至今尚未收到南開科大決議捐贈給該校的函文；後續該校若得承接南開科大捐贈財產，將與南開科大共建協作平台，橋接2校原有產業實務優勢，同時積極擴展對南投縣產業數位轉型的影響力。

暨大指出，南開在規劃捐贈初期，2校就曾針對此事多次溝通、交換意見，南開校方希望停辦技職教育後，能由暨大擔負起技職教育事務之責任，造福高教技職資源匱乏的南投縣學子；有報導指學校要求原南開教師只留用50歲以下者為不實消息，依據私校法規定，私立學校決議將全部財產捐贈其他學校法人後，即須辦理停招、停辦、清算、解散事宜，前開事項涉及財產清算及後續學生、教師安排事宜，皆由捐贈方依規定處置。

暨大重申，該校樂見南開科大以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，另有鑑於未來開辦技職教育事務所需，暨大校方希望未來得借重原南開科大教職員工之力，擇優聘為該校專案教師或校務基金約用人員。

對此，教育部表示，南開科大目前並非專輔學校，辦學及財務都正常，與暨大的合作案，校內仍在討論中，目前沒收到正式申請；在考量最佳合作模式、保障教職員生權益及校產公共性的前提下，教育部會尊重南開、暨大兩校後續通及最後的決定。

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