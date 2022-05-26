暨大擬承接南開科大財產　教育部：仍在討論階段

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暨大今天發表聲明指出，南開科大有意捐贈全部財產並由該校承接，確為實情，但暨大至今尚未收到南開科大決議捐贈給該校的函文；後續該校若得承接南開科大捐贈財產，將與南開科大共建協作平台，橋接2校原有產業實務優勢，同時積極擴展對南投縣產業數位轉型的影響力。
暨大指出，南開在規劃捐贈初期，2校就曾針對此事多次溝通、交換意見，南開校方希望停辦技職教育後，能由暨大擔負起技職教育事務之責任，造福高教技職資源匱乏的南投縣學子；有報導指學校要求原南開教師只留用50歲以下者為不實消息，依據私校法規定，私立學校決議將全部財產捐贈其他學校法人後，即須辦理停招、停辦、清算、解散事宜，前開事項涉及財產清算及後續學生、教師安排事宜，皆由捐贈方依規定處置。
暨大重申，該校樂見南開科大以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，另有鑑於未來開辦技職教育事務所需，暨大校方希望未來得借重原南開科大教職員工之力，擇優聘為該校專案教師或校務基金約用人員。
對此，教育部表示，南開科大目前並非專輔學校，辦學及財務都正常，與暨大的合作案，校內仍在討論中，目前沒收到正式申請；在考量最佳合作模式、保障教職員生權益及校產公共性的前提下，教育部會尊重南開、暨大兩校後續通及最後的決定。