飯店搶客出招！義大規劃分流住房 福容推南迴渡假路線
疫情緊繃，不少民眾還是想出外旅遊透透氣，位於南臺灣渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店為不同族群做分流，推出「命中註定在義起」、「高爾夫假期」住房專案。福容大飯店鎖定「高雄店、墾丁店與花蓮店」各自代表城市、海邊、山林等三種與眾不同的住宿旅遊特色，推出三館聯賣套裝方案，要用全新的南迴渡假路線，讓所有旅客更深入體驗台灣寶島的獨特之美。
義大皇家酒店首創以居住地劃分，推出「命中註定在義起」住房專案，首波針對設籍「台中以南」民眾，自即日起至6月30日止，週日至週四入住原價一萬多元的雅緻家庭房住宿一晚，再含翌日早餐二客，友情價只要3,200元(一成服務費另計)，6歲以下兒童同住也無須再另外加價，以近25折的優惠讓中南部鄉親享受安心假期。
義大天悅飯店則是為喜愛戶外運動的玩家規劃「高爾夫假期」住房專案，平日入住雅緻雙人房一晚含早餐一客外，再包括南、高、屏共六家合作高爾夫球場所提供的18洞果嶺擊球乙場，健身兼度假的套裝每人只要3,300元起。
福容大飯店打造全新南迴渡假路線，推出三館聯賣超殺住房專案，「高雄、墾丁、花蓮」各住一晚只要8,800元起，每晚入住皆含翌日早餐兩客，享福卡會員還可享有最低88折優惠，等於每個人每晚最低只要1,290元，而且不需連住，可彈性規畫入住日期，只要9月30日前入住第一晚，10月31日前再完成第二、三晚入住，要讓旅客用最划算的價格，一次享受台灣獨有的山、海、城市三種度假氛圍與景緻。
福容高雄店表示，這波三館聯賣住房專案皆為雙人含早餐，僅限「電話訂房」，只要於2022年9月30日前兩人成行入住高雄第一晚，並成為享福卡會員，後續墾丁/花蓮住宿券將於首晚退房後48小時內以電子派券方式派發至會員享福卡票夾內，最晚須於2022年10月31日前使用完畢。