巷仔內／勇敢效法羅智強辭職參選？羅致政陷天人交戰

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政壇人士指出，蘇貞昌提到徒弟吳秉叡完全可理解，因為2018年的新北市長一役，活生生地上演「師父換掉徒弟」的戲碼，結果蘇貞昌大輸國民黨的侯友宜291438萬票，創下民進黨有史以來最慘的紀錄，這次要爭取空間讓吳秉叡有一搏的機會；此外，從蘇貞昌的談話中解讀，基於保護愛女立委蘇巧慧的立場，蘇巧慧幾乎可篤定不參選，但必須藉由吳秉叡增加與其他派系談判的籌碼。
至於蘇貞昌為何還要點名說「徐國勇是很好的人才！」立委羅致政也是很好的人選？黨內人士透露，羅致政想選新北市長的企圖，早就是公開的秘密，甚至為尋求蘇系的支持，特以新北市議員大新店與五泰林區的初選、民進黨新北市黨部主委選舉為試金石，不惜打破新北「非新蘇平台」合作默契，聯手蘇系力抗昔日盟友正國會與湧言會，無非就是希望得到蘇貞昌關愛的眼神。
黨內人士表示，主委選舉登記的前夕，羅致政在立法院內曾與蘇系的立委張宏陸等人討論，是否要共推人選力抗湧言會的何博文，「羅致政希望蘇系派人，英系將全力的力挺，蘇系則盼羅致政回鍋力戰，但雙方都無意派人而不了了之」；至於破局的主因，還是考量2024板橋立委的選舉，因為羅致政、張宏陸誰也不想成為被何博文挑戰的目標，尤其何博文這次在板橋獲得的主委票不容小覷。
地方人士直指，羅致政起心動念選新北市長的野心，不是2022才開始的，早在2014年就展露出企圖心了！2013年擔任新北黨部主委，就曾出來挑戰曾提攜過他的「水牛伯」游錫堃，而在黨內初選前夕，才突然宣布退出；2016年當選立委的羅致政，當時聲望可謂如日中天，外界也一度看好有機會爭取參選2018市長提名，豈料2017年爆發「女助理開車上摩鐵」的事件，重挫羅致政的形象。
對於2022的新北市長一役，羅致政當然拼命找機會突圍；地方人士認為，羅致政一路以來的努力堅持，黨內或許真的該好好思考，是否能給拚搏的機會，但前提是羅致政要效法國民黨前台北市議員羅智強必勝的決心，辭掉立委、直接宣布參選，說不定可感動民進黨的支持者，一旦氣勢一起來，蘇貞昌也擋不住這股民意，或許還真的有機會打敗侯友宜，即便最後不幸敗北，起碼也是為黨犧牲、大功一件，民進黨一定會比照蘇貞昌的模式另有安排！