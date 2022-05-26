提供「3對象」免費快篩 快篩實名制今早完售家數僅剩1家
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增81907例COVID-19確定病例，分別為81852例本土個案及55例境外移入，另確診個案中新增104例死亡。快篩陽經醫師診斷後即確診今日起全民適用，指揮官陳時中表示，將免費提供低收入戶、中低收入戶每人5劑快篩，長照機構住民每人3劑快篩。
陳時中表示，快篩實名制5劑500元的價格對低收入、中低收入戶也是個壓力，因此免費提供以減輕他們的負擔；另外長照機構住民每人提供3劑則是為了避免發生，同機構有人買、有人沒買的狀況，統一免費提供讓院內進行篩檢時不會有所缺漏。
根據指揮中心資料，截至今日中午快篩實名制完售的機構家數僅有1家，今日早上僅售出43949人份，相較於可銷售份數1437596人份，銷售情況可說和過去的搶購一空有很大的差異。
陳時中也再次強調，快篩實名制第二輪很快就要上路，呼籲民眾若還沒買的可以把握機會。但是對於快篩實名制第二輪何時會正式開始，陳時中僅表示快了，會等到確定時再向外界公布。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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