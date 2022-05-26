確診康復有好康！義大「無敵星星」優惠包2餐 凱達打1折
新冠肺炎本土疫情尚未停歇，近來傳出有確診者康復後，隱約感受到旁人「特殊待遇」的歧視，背負不少心理壓力。因疫情衝擊住房率的飯店業，義大皇家酒店率先推出禮遇「無敵星星」的住房優惠，不只早晚餐全包，還可以免費搭乘摩天輪。台北凱達為救業績，也推出下殺1折左右的限時優惠拚住房，5月底前平日入住定價9,800元的精緻雙人房，每房只要1,199元起（不含早餐）的限時優惠。
自從台灣本土疫情攀升，代表確診者人數遠比以前高出許多，自今年一月至今已有一百多萬人確診。好在疫苗接種率提升之下，不少人染疫幸好也只是輕症，經過治療休養後就能解隔離。然而，近來傳出有確診者康復後，隱約感受到旁人疑似歧視的「特殊待遇」，好不容易痊癒卻仍背負心理壓力。
同樣受到疫情衝擊住房率的飯店業，義大皇家酒店率先推出禮遇「無敵星星」痊癒者的住房優惠，即日起至6/30推出「無敵星星粗乃玩」專案，擁有無敵星星痊癒者，本人出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通APP中健康存摺記載已康復等的相關證明，只要4,500元就能於週日至週五（6/3端午節不適用），入住原價破萬的豪華客房一晚，而且一次享有自助式早、晚餐二客美食吃到飽；若有家人同行，每加一位大人再加價1,500元，並升等至有二張中床的雅緻家庭房。同時享受飯店內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖與健身房等休閒設施，還可以免費搭乘摩天輪。
受業績急凍，台北凱達也推出下殺1折左右的限時優惠拚住房，5月底前平日入住定價9,800元的精緻雙人房，每房只要1,199元起（不含早餐）。搭配家宴中餐廳推薦的精緻外帶合菜，四菜一湯只要1,200元；於6/30前內用滿2千元即贈送價值2千元的家宴功夫菜「龍蝦金湯饗脆米」。
※【NOWnews 今日新聞
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