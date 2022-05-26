死亡率會超過「千分之1」防線？陳時中坦言：是一個警訊
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增81907例COVID-19確定病例，分別為81852例本土個案及55例境外移入，另確診個案中新增104例死亡，是這波疫情以來，首次發生單日死亡個案破百例的狀況。對此，指揮官陳時中坦言「是一個警訊」，從這兩天的死亡個案數來看，死亡率超過千分之一，但疫情爆發以來整體來看目前死亡率大概是萬分之五，會繼續密切注意。
指揮中心今日公布新增死亡個案104例、新增中重症333例，雙創單日新高。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例兒童，均為先前公布的重症個案，目前累計已有7位確診兒童逝世，其中5人死因為腦炎，1人為敗血症、1人家中猝逝。
陳時中日前曾提到，希望能將疫情的死亡率控制在千分之一，不過今日新增104死、昨日新增76死，連續兩天創新高，陳時中直言「是一個警訊」，若以這兩天來看死亡率會超過千分之一，但陳時中也強調整體來看目前死亡率約在萬分之五，不過近期死亡個案呈現攀升趨勢，陳時中也表示會密切注意相關狀況。（編輯：倪浩軒）
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