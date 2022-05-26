獨/原子少年「最老觀眾」是資深大咖!天后談滅團給強心劑

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鄭怡自嘲是「原子少年最高年齡層」觀眾，透露接觸《原子少年》的契機，是偶然看到《酷蓋爸爸2》裡飾演謝佳見的兒子的林毓家，便挑起對他的好奇，搜尋到《原子少年》直接被圈粉，「完全瘋狂，這些原子少年好似我兒子一般，他們的青春好勝拚勁令人心疼，而製作單位非常專業的訓練設計安排，錄音攝影都相當厲害，是娛樂性很高的節目，我會繼續支持！」
《原子少年》本週將滅團，鄭怡以過來人身分鼓勵原子少年，不管是晉級或淘汰，都是追夢過程難能可貴的經驗，她表示：「所有比賽都一樣，總有優勝和淘汰，但追夢的意義就在於你有發光發熱過，那麼輸贏就不再重要。當年我參加第三屆金韻獎比賽，一路打進總決賽但最終沒有獲得優勝，可是後來我的成績大家有目共睹，我曾得到13周排行榜冠軍，且留下很多作品。我想告訴原子少年，你們將永遠會記得這段熱血的日子，而且一次比賽並不能決定終生，誰知道你會不會以後會後來居上？我的人生看多了這樣的事，不要緊張，順其自然。」
《原子少年Atom Boyz》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube播出，本週陪看成員為主持人林煥鈞、「金星」巴比、「火星」MAX、「天王星」高有翔、「土星」曹家齊、「海王星」周子翔。