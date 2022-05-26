逆風高飛！星宇A330neo飛行夾克重磅回歸

星宇航空為歡慶6月1日A330neo啓航，將於明（27）日開始販售星宇迷們期待已久的飛行夾克2.0，全新的「A330neo飛行夾克」採用了厚磅數材質，搭配內斂的長黑咖啡色，大幅提升整體質感。此外，製作團隊也積極與設計師討論，打造能遨遊天際的飛行夾克，使星粉們穿上以後都能成為人人稱羨的帥氣機師。
「A330neo飛行夾克」每件售價3990元，明日上午11點於星宇小舖開賣，喜歡的星迷們絕對不要錯過。A330neo飛行夾克以即將正式啓航的A330neo機隊為主軸，延用了上一款的小彩蛋，在內裡印刷了全彩的A330neo機型，並附上該機型的規格，因此航空迷們在追A330neo之時也可以知道它的基本資訊，而新粉絲們也能更了解這架飛機。
另外，為了與A321neo飛行夾克做出區隔，A330neo飛行夾克以低調奢雅的長黑咖啡為主色調，使用比前一代更亮眼的曙光橘作為內裡，與表布奢華的長黑咖啡形成強烈對比，創造正統且兼具時尚的飛行夾克。
在實用度上，A330neo飛行夾克選用了厚磅數的布料材質，不僅讓整體視覺變得硬挺，更提升了保暖性。除此之外，A330neo飛行夾克也延用了MA-1飛行夾克的空間設計，整件外套不只有10個口袋，更保留了廣受好評的手臂筆插，適合放置隨身票卡或鑰匙，增加穿著的機能性。不管是想要搭配時下流行的復古穿搭，還是想向美軍致敬搭配工裝褲，都可以隨意穿搭。