清冠一號療效的證據力不足？陳時中：中西醫「系統不同」
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增81907例COVID-19確定病例，另確診個案中新增104例死亡，是這波疫情以來，首次發生單日死亡個案破百例的狀況。有醫師質疑，清冠一號的療效證據力不足、缺乏足夠的醫學實證，但清冠一號被服用的數量甚至比Paxlovid還多。對此，指揮官陳時中表示，中、西醫「系統不同」，但清冠一號也有相當科學基礎，純粹用一種邏輯去看另一種，「也不見得對」。
有醫師質疑清冠一號的療效證據力不足，台灣近日死亡個例創新高，「但有效的新冠口服藥開立人數仍偏低，沒有療效實証的清冠一號，政府卻提供許多確診者服用」，更提出疑問「台灣有多少高風險病患，在確診早期，因為選擇清冠一號，而沒有服用有九成療效的Paxlovid，最後造成重症或死亡？」
陳時中在防疫記者會上被問到此事，回應表示清冠一號有相當的科學基礎，在醫學中心還有中醫藥研究所都有相關研究佐證，也有刊登國際期刊。陳時中認為，中、西醫「系統不同」，但純粹用用一種邏輯去看另一種，「也不見得對」，並強調核發EUA都有經過程序在做審查。
不過陳時中也指出，民眾快篩陽後要由醫師診斷確認，目前這個診斷的權利只有保留在西醫，民眾確診後要領取清冠一號或自行使用其他中醫藥物症狀調養都沒問題，但是診斷還是必須由西醫執行。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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