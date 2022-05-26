毒蟲帶尿液到宮廟「過爐」　祈求遭逮時能「呈陰性」

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臺中市警察局刑事警察大隊偵二隊於向上溯源一起販毒案件時，發現40多歲的李嫌與張女平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝；警方蒐證完備後，持搜索票於犯嫌住處當場起獲第一級毒品海洛因5包(總毛重：29.64公克)、第二級毒品安非他命13包(總毛重：186.53公克)、第三級毒品咖啡包25包(總毛重：110.07公克)、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等不法證物，情侶檔販毒經檢察官偵結後認犯罪事證明確依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。
警方追查該販毒情侶檔之買毒藥腳身分時，發現一施姓藥腳平日有吸食大量毒品愷他命及咖啡包之惡習，日前於臺中市北屯區施嫌租屋處搜索時，當場查獲第三級毒品愷他命1包(毛重7.7公克)、愷他命K盤1個及毒品咖啡包2包(毛重7.7公克)等不法證物，警方於搜索過程中，發現施嫌舉止怪異，於櫃子內擺放多瓶尿液收藏，「把尿液當聖水」，經詢問後施嫌向警方表示：因自己本身具有靈異體質，平日吸毒後，會將自己所排放之尿液裝入寶特瓶中，並不定時將尿液帶往南投某宮廟拜佛過香爐，祈求保佑若遭警方查獲時，尿液鑑驗能「呈陰性」，所以將尿液過爐後當成「聖水」擺放在住處櫃子內收藏。
警方表示「一碰毒品就毀滅一生，求神拜佛也沒用」，依據刑事訴訟法、毒品危害防制條例及採驗尿液實施辦法等規定，尿液之採集檢驗係以拘提及逮捕後當場採集並於警詢筆錄中正確記載，警方呼籲毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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