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藍委揭台電低調研究核電廠延役配套　解套2025非核家園

▲國民黨立法院黨團今(26）日召開記者會揭台電低調研究核電廠延役配套。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨立法院黨團今(26）日召開記者會揭台電低調研究核電廠延役配套。（圖／國民黨團提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-26 15:55:16

國民黨立法院黨團今(26）日召開記者會，批評民進黨政府死守的2025非核家園神主牌，在台灣經過5次大停電後已無意義，經濟部長王美花也承認2025年的20%再生能源佔比確定跳票，竹科廠商面對台灣不穩定的供電，醞釀將用腳投票。黨團總召曾銘宗表示，政府正再研議核二、核三延役配套、未2025非核家園解套，且台電已多次向政府高層、經濟部進行簡報上述解套方法。

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國民黨團質疑，蔡政府的能源政策不用到2025年，光就今年各縣市就已經發生多起大小跳電、停電事故，就已經跳票、跳票、再跳票，沒有足夠的電力、乾淨的電力，廠商將在國際上被迫課碳關稅，蔡政府難道還不願承認錯誤的能源政策？還是偷偷摸摸髮夾彎，計畫核二、核三廠將延役配套，彌補再生能源不足的電力？

黨團總召曾銘宗指出，根據消息透露，蔡政府正準備髮夾彎，將核二、核三延役配套、正在研究2025非核家園這張神主牌該怎麼解套，以及台電已經多次向政府高層、經濟部進行簡報上述解套方案，國民黨團呼籲蔡政府承認2025非核家園是錯誤的能源政策，提出可行解決方案，確保全民用電權益。

曾銘宗表示，蔡政府執政六周年，其能源政策設定到了2025年核電歸零、再生能源佔20%、燃煤30%、燃氣50%，但光是在今年，就發生缺電、缺電、再缺電問題，可預期電價將大幅提高。曾銘宗指出，民進黨政府2025年非核家園最重要的20%再生能源，經濟部已經承認確定跳票，2025年僅有15%，最快要達到20%目標，將會拖到2028年以後才有可能。

曾銘宗表示，先不論2025年，光就現在2022年根據民調顯示，有53.8%民眾認為國內供電不穩，認為穩定的只有28%，顯示民進黨承諾的穩定供電確定跳票。錯誤的能源政策，將造成缺電、漲電價，影響2300萬國人民生用電穩定，甚至影響國內產業生存發展，民進黨政府2025年非核家園已經不具有可行性，倘若蔡政府繼續強行推動，將會造成核災級的災難，全民及國內產業將付出慘痛的代價。因此，國民黨團要求蔡政府承認錯誤，提出可行替代方案，確保國內民生用電，協助產業發展。

▲國民黨立法院黨團今(26）日檢討蔡英文政府能源政策髮夾彎。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨立法院黨團今(26）日檢討蔡英文政府能源政策髮夾彎。（圖／國民黨團提供）

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