野外「放屎」逾40年！日男寧與妻離婚　仍堅做「糞土師」

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另一方面，伊澤正名也一直覺得，一般人上廁所太不環保，浪費太多水、太多電，又浪費太多衛生紙，於是他從1974年起，就開始堅持「野外便溺」，用行動貫徹理念，並且在1999年達成了100%野外便溺的成就，至今為止至少在野外「放屎」1.3萬次。
雖然伊澤正名就堅持野外排便，但多年來仍有十幾次因腹痛等逼不得已得情況，只好在室內廁所大便，其他時間大多都是在野外解決，曾在2008年時取得野外排便3000次的成就，直到2019年10月為止，他已在野外排便超過1萬4700次。更曾有過電視節目去採訪時，他突然感覺到便意，也要特地開車數分鐘外出大便。因為隨便在別人的土地或公共地方大便是犯法的，為了可以自由地在自己喜歡的地方大便，他甚至買了家附近的一塊土地。
他起初是為了環保，才開始野外便溺的行為，伊澤正名也貫徹始終持續堅持不破壞環境，他表示人類使用的衛生紙還必須砍伐樹木，應該使用生態上隨手可得的物品，因此他在如廁後也不會用衛生紙等人工物品處理，還會用不同的樹葉或植物擦屁股，茅草都是其中一個選擇，另外跟向日葵葉子也因為吸水性強、有細毛，讓伊澤正名大讚擦起來的感覺就像真的衛生紙一樣。
伊澤正名還自創了「伊澤流野糞法」，不只能讓糞便回歸土壤，還只需要用到非常少量的水以及葉子，就能將自己的屁股以及手打理乾淨，為此他還在2013年出了一本名為《糞土思想救地球，來用葉子擦屁股》的書，探討不同植物拿來擦屁股的感受，讓所有野外大便者的屁股獲得最良好的照顧。伊澤正名更指出，他最推薦的是一種叫做「腦茸」的菇，摸上去軟綿綿的，卻因為數量稀少，。所以他只選擇在紀念日的時候使用。
伊澤正名多年來的堅持，源自於他的信念，他覺得人類食用植物，奪去大自然的生命，那用糞便的養分回饋大自然，還給植物生命。不過在推廣野外排便思想的同時，卻也因「拉野屎」被蜜蜂叮咬、被猴子丟石塊，甚至還會被野豬、毒蛇攻擊。但他認為最恐怖的還是「人」，「動物最多就是攻擊你，人類會盯著你，用異樣的眼光看你，把你當瘋子，甚至報警，揚言告你」
伊澤正名也因為在野外便溺的過程中，與得罪太多人，害妻子被其他人批評。雖然妻子能自己野外便溺的中心思想，但知識分子、人權派的人無法理解，轉而攻擊自己的太太，也讓她承受極大的壓力。最後2人在2012年時離婚，至今伊澤正名仍孑然一身。
不過他以「糞土師」打響名號之後，經常接受媒體採訪，更辭去了攝影師的工作，專心做糞土師，不時受邀到不同地方分享自然循環理念。伊澤正名還創辦了糞土研究會，招收有相同理念的會員，要將野糞文化發揚光大。
伊澤正名身懷雄心壯志，他希望能打破大眾對拉野屎的負面看法，「野外大便一直都是禁忌，但我認為，很多否定的人根本都不理解其中的優缺點，我希望能教育大眾，告訴他們拉野屎的好處。」