高鐵2021年營收破300億！EPS0.758元

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台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，儘管疫情衝擊，公司上下依然力行開源節流，自2016年迄今持續提前清償聯貸本金，有效節省利息支出、降低財務風險並提升獲利，維修物料本土採購比率5年倍增的目標更提前達成。歷經疫情洗禮後，必須讓開源節流成為台灣高鐵DNA的一部分，作為公司在追求穩健經營、永續發展及因應變局時的堅強基石。台灣高鐵公司日前已完成下一個5年中長期計畫(2023至2027)的策略方向制定，將在第一個五年計畫所創造的卓越基礎上，更加積極落實ESG並強化公司治理，提供安全、優質及創新之旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。
台灣高鐵公司表示，2021年疫情更為嚴峻，對營運衝擊幅度超過前年；高鐵身為台灣西部走廊重要運具，雖今年疫情對公司影響程度未明，台灣高鐵公司除落實防疫措施、為旅客打造安心的乘車環境外，更將持續力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質。
在供給面，導入智慧化科技、強化維運效能，以確保服務品質；在需求面，透過提升離峰班次產值、優化票證使用便利性、強化數位客服、加強與運輸同業合作及旅遊異業結盟等策略，精進營收管理效果。同時，也將密切觀察疫情發展，接續2021年之策略，適時推動旅運振興方案，在邊境管制的環境下，提升高鐵數位服務與票務銷售便利性，並發展會員經濟，以確保公司經營成果。
展望未來，台灣高鐵公司仍將持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，善盡社會責任，繼續努力為旅客提供準點、優質服務，及安心、滿意的旅程體驗。
2021年為高鐵營運第15年，相關營運實績包和，全年共開出46,792班次列車，較2020年53,076班次列車減少6,284班次；座位利用率49.88%，較109年的56.94%減少7.06%。2021年全年輸運達4,346萬人次，較前一年5,724萬人次減少1,378萬人次；共計輸運7,569百萬延人公里，較2020年減少23.64%。營運安全方面，2021年全年無造成傷亡之事故。全年平均準點率為99.00%，全年平均發車率扣除天災之影響後達100%。