高雄延長遠距教學 高中以下含幼兒園線上教學到6月5日
高雄教育局長謝文斌今（26）日宣布，經過專家會議建議，決定高中職以下包括補習班、幼兒園暫停實體課程延長遠距教學至6月5日。謝文斌也指出，家長如無法照顧子女，學校、幼兒園、克照中心須提供基本照顧服務。市長陳其邁指出，如果畢業典禮原定在下週舉行，那就照原本方式，若打疫苗安排是下禮拜開始打，那也按照期程不受影響。
謝文斌表示，快篩陽和確診人數今天是1075人，和昨天差不多，疫情相對穩定。經過專家會議建議，決定延長居家遠距教學，高中以下包括補習班、幼兒園遠距教學延長到6月5日。至於非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程時間。
謝文斌指出，畢業典禮可以照原本協商方式辦理，到校接種也照原先安排不受影響，請家長放心。
謝文斌也說，畢業典禮仍依學校協商方式、時間辦理，不受影響，另外，5月30日起到校接種疫苗仍持續進行，不會受影響。
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