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跟上麥當勞、星巴克！Nike也宣布全撤　結束在俄授權合約

▲耐吉公司（Nike）宣布加入麥當勞、星巴克等西方跨國連鎖企業腳步，正式宣布結束合約撤出俄羅斯市場。資料照（圖／美聯社／達志影像）
▲耐吉公司（Nike）宣布加入麥當勞、星巴克等西方跨國連鎖企業腳步，正式宣布結束合約撤出俄羅斯市場。資料照（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-26 16:14:012022-05-26 16:17:50

俄羅斯在出兵侵略烏克蘭後迎來國際制裁，各大連鎖企業也開始宣布退出俄國市場。繼麥當勞和星巴克之後，跨國運動品牌Nike也宣布終止俄羅斯的業務，這已經是短短10天內第三家宣布放棄俄國市場的美國品牌，消息宣布後，不少莫斯科民眾也連忙到店面搶購最後庫存。

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自從今年3月起，俄軍揮兵烏克蘭換來各國企業揚言抵制，包含Nike在內許多運動用品、服飾品牌接連關閉直營店面，而根據俄媒《新聞報》（Vedomosti）報導，先前Nike特許授權零售商「創新零售集團」（Inventive Retail Group）在俄有37個Nike銷售據點，但Nike近來宣布不續簽俄國的授權合約，即日起停止供貨，因此現有庫存賣完後，這些Nike專賣店將被迫關閉。

▲NIKE宣布退出俄羅斯市場。（圖／翻攝自NIKE RUSSIA）
▲NIKE在25日退出俄羅斯市場，專賣店現貨販售完畢後將不再營業。（圖／翻攝自NIKE RUSSIA）
《法新社》、《路透社》引述上述報導詢問，Nike公司表示因在俄羅斯經營上面臨挑戰，Nike決定不續簽或簽訂任何新的業務承諾，包含在俄羅斯的現有經銷商。目前業務仍處於暫停狀態，但將繼續發薪給員工。

報導指出，Nike在俄羅斯市場已有28年，除了直營店外在莫斯科市中心亦有旗艦店，並於2012年起與IRG合作；IRG發言人表示，受到物流中斷、商品缺貨影響，在現實條件下無法繼續經營Nike專賣店的業務，將不得不關閉這些店。

▲NIKE宣布退出俄羅斯市場。（圖／翻攝自NIKE RUSSIA）
▲NIKE在俄營業近30年，受俄烏戰爭影響宣布將退出俄羅斯市場。（圖／翻攝自NIKE RUSSIA）
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球消費者與投資者持續對星巴克、麥當勞等西方企業施壓，要求企業撤出俄羅斯進行制裁，象徵「資本主義進駐」的速食龍頭麥當勞（McDonald's）在俄羅斯850家店上周也宣布關閉，連鎖咖啡星巴克（Starbucks）亦在日前關閉俄羅斯的130家門市，英國瑪莎百貨（Mark & Spencer）授權的俄國門市也將全面退出俄羅斯，預計將損失3100萬英鎊（約新台幣11.5億元）。
 

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