卡娜赫拉快閃店到高雄！5米高粉紅兔兔、獨家週邊搶先看

喜愛「卡娜赫拉的小動物」的南部鄉親們，6月3日端午連假起，「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」進軍高雄，為期1個月左右在統一時代百貨展開快閃店，角色們都變成療癒和菓子造型，現場打造4大打卡點，像是5米高和菓子造景粉紅兔兔，限定店更獨家推出逾20款和菓子系列週邊，單筆消費滿499元加送限量的和菓子紙膠帶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店打造4大打卡點，到店就是先跟店外5米高的粉紅兔兔大氣球合影，第二站則是P助與粉紅兔兔玻璃糖果牆，第三站讓粉絲彷彿一秒置身日本，以繽紛糖果為主題，打造出一間日式和菓子屋，最後一站必吃P助糰子紅豆湯，粉絲們快筆記行程動起來。▲P助與粉紅兔兔糖果牆。（圖／業者提供）期間限定店推出超過20款獨家和菓子系列週邊，現場還有和菓子系列拍貼機，或是製作和菓子系列姓名貼；主題扭蛋機台也全新推出和菓子圖樣的拼圖、印章與鑰匙圈，活動期間單筆發票金額滿499元加送獨家紙膠帶。■週邊亮點開展前搶先看：▲方形保鮮盒3入組349元。（圖／WeTrust提供）▲木托盤大550元、小500元。（圖／WeTrust提供）▲木杯墊169元。（圖／WeTrust提供）▲圓形餐盤350元。（圖／WeTrust提供）▲餐墊280元。（圖／WeTrust提供）▲圍裙390元。（圖／WeTrust提供）▲扭蛋零錢包，每次扭蛋100元。（圖／WeTrust提供）▲和菓子系列拍貼機、姓名貼，每次各50元。（圖／WeTrust提供）▲隨身瓶199元。（圖／WeTrust提供）限五天！7-11可樂、紅豆牛奶冰棒買1送1 全家雪糕買2送27-11首創「付費包廂」1小時100元 網全歪樓：不可以色色端午必備！LINE送4組免費貼圖：廢柴、醜白兔划龍舟萌爆