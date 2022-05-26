張庭爆：少數人離間台商 追討百億「對大陸法治有信心」
張庭、林瑞陽的上海達爾威公司，2018年到2021年間涉及以傳銷手法獲利91億人民幣（約台幣410億元），遭大陸政府沒收1927.99萬人民幣（約台幣8830萬元）、繳納170萬人民幣（約台幣780萬元）罰款，張庭請出王牌律師何兵，追討23億財產（約台幣100億元），因不滿法律問題被政治化，今（26日）發聲反擊：「少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。」
何兵今日發表達爾威案法律問題十問十答，他指出湖北監局在2021年作出沒收違法所得、罰款的行政處罰，達爾威接受並配合政府整改，河北監局不應該再處罰，這是典型的「重覆立案、趨利執法」，「對當事人的同一個違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。對於網絡銷售，如果允許重覆立案、查處，意味著全國兩千多個縣市區均可以對達爾威公司繼續立案、處罰，不僅該公司再無寧日，我國的網絡經濟將受到嚴重損害。」
在河北監局尚未作出行政處罰的情況下，法院也不可以裁定查封凍結財產，因此張庭名下的6億資產、17億辦公樓是遭到違法凍結及查封，何兵強調：「達威爾公司依法尋求法律救濟，恰恰說明，作為台商企業，他們對大陸法治有信心。必須指出的是，本案純粹是法律問題，也應當是法律問題。任何試圖將案件政治化、對達爾威公司污名化的報道及評論，均難以得到認同，目的不可能達到。」