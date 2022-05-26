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中資來台高薪挖角人才　檢調二度搜索10家公司

▲檢調第二波搜索10家具中資背景的企業。（圖／翻攝照片）
▲檢調第二波搜索10家具中資背景的企業。（圖／翻攝照片）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-26 16:38:29

近年來中國大陸的企業不斷挖腳國內高科技人才，政府認為已嚴重影響國際競爭力，甚至有危害我國家安全的程度，檢調今年3月曾發動首波大規模搜索，約談全台8家公司後，近日展開第二波偵查作為，兵分20路同步搜索芯華章、聯創創新等10家違法在台的中企或研發據點，詢問近70人次，全案朝違反《兩岸人民關係條例》方向擴大偵辦。

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調查局表示，5月23日至26日發動第2波同步偵辦行動，經事前縝密蒐證，再分別報請台北、新北、桃園、新竹等4處地檢署，由檢察官指揮調查局所屬7個外勤處站，總計動員百餘人次。

▲檢調第二波搜索10家具中資背景的企業。（圖／翻攝照片）
▲檢調第二波搜索10家具中資背景的企業。（圖／翻攝照片）
遭檢調搜索的10家公司：

一、新北地檢署指揮嘉義市調查站偵辦偽台資杰○特公司（電源管理晶片IC設計研發、銷售）案。

二、台北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽外資港商芯○○易公司（快閃記憶體IC設計）案。

三、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦中企皓○公司（微型驅動馬達製造）在台私設研發據點案。

四、新竹地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資台灣芯○公司（半導體IC設計）案。

五、新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹縣調查站偵辦中企華○○斗公司（導航定位晶片設計、研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域）在台私設研發據點案。

六、新竹地檢署指揮新竹市調查站偵辦偽台資佳○公司（低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發）案。

七、台北地檢署指揮台北市調查處偵辦陸企芯○章公司（EDA智慧軟體系統設計開發）在台私設研發據點案。

八、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商舜○公司（光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發）案。

九、新北地檢署指揮高雄市調查處偵辦中企中○○騰公司（液晶顯示器研發、設計、製造）在台辦事處案。

十、台北地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資聯○○新公司（物聯網未來產品設計開發）案。

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