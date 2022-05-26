中資來台高薪挖角人才　檢調二度搜索10家公司

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遭檢調搜索的10家公司：
一、新北地檢署指揮嘉義市調查站偵辦偽台資杰○特公司（電源管理晶片IC設計研發、銷售）案。
二、台北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽外資港商芯○○易公司（快閃記憶體IC設計）案。
三、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦中企皓○公司（微型驅動馬達製造）在台私設研發據點案。
四、新竹地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資台灣芯○公司（半導體IC設計）案。
五、新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹縣調查站偵辦中企華○○斗公司（導航定位晶片設計、研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域）在台私設研發據點案。
六、新竹地檢署指揮新竹市調查站偵辦偽台資佳○公司（低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發）案。
七、台北地檢署指揮台北市調查處偵辦陸企芯○章公司（EDA智慧軟體系統設計開發）在台私設研發據點案。
八、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商舜○公司（光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發）案。
九、新北地檢署指揮高雄市調查處偵辦中企中○○騰公司（液晶顯示器研發、設計、製造）在台辦事處案。
十、台北地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資聯○○新公司（物聯網未來產品設計開發）案。