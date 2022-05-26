新店隨機殺人案！一刀刺死騎士 「符合自首」判無期定讞
男子王秉華於2020年3月13日晚間，因為與妻子在車內吵架，竟下車持料理刀在新北市新店區路上隨機刺死路旁的林姓機車騎士，案發當時震驚社會，台北地方法院一審判處死刑，二審卻逆轉逃死改判無期徒刑，最高法院今（26）日駁回上訴，全案定讞，王男無期徒刑確定。
回顧本案，王秉華與妻子在車內發生口角後，王男情緒激動隨即將車停在新店區中正路，並持料理刀下車，隨機朝當時站在路旁正在等人的機車騎士林男背後猛刺一刀，林男送醫急救後仍宣告不治。
王男犯案後開車離去，經妻子勸說並直接拿王男手機報警後，王男才向警方坦承自己犯行，並將車停下等待員警到場。
王男向警方供稱自己並無殺人犯意，而是患有精神疾病，但台北地方法院一審時認定王男沒有精神障礙，法院因此判處死刑。王男提起上訴，二審法院則認為王男雖具有足夠行為辨識能力，不符合精神障礙的減刑規定，但認定王男案發後行為符合自首要件適用減刑，因此改判無期徒刑。
而今日最高法院駁回上訴，全案定讞，王男判無期徒刑確定。至於民事的部分，死者林男父母求償新台幣1794萬餘元，台北地方法院判決王男應賠償1600萬元，但仍可上訴。（編輯：倪浩軒）