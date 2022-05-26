提市政白皮書打造「Taipei+」 林佳龍盼綠快定北市人選
前交通部長林佳龍被視為代表民進黨光復首都的有力人選之一，近來其更積極準備北市相關事證議題，與智庫籍學者撰寫「大台北首都圈12大市政願景」市政白皮書，並將在近日發表。林佳龍今（26）日於萬華萬座曉劇場出席活動時受訪表示，台北市除了基礎建設以及要引領區域發展外，作為宜居城市，城市文化等諸多議題也很重要；期盼首都可以從「Taipei」到「Taipei+」，進而被國際看見，而國民黨已完成首都提名，民進黨也可以盡快布局。
林佳龍說，台北市是台灣的首都，自己跟一些朋友長期都有在討論城市願景、國家願景，準備好會跟社會報告。他說，這其中最重要的是，台北市是整個首都圈北北基桃的核心都市，除了要做好區域整體發展、交通水利環境等基礎建設以外，作為宜居城市，城市文化等諸多議題也相當重要，自己與團隊也都在討論中，最近會陸續公布。
林佳龍說，台北要從A到A+，從「Taipei」到「Taipei+」，不僅追求城市在大台北首都圈的定位，也要引領台灣，讓全世界在疫情之後可以真正看見、需要且喜愛台灣。
至於國民黨已正式提名蔣萬安出戰首都，林佳龍表示，現在是防疫優先，民進黨也有成立選對會做通盤考量。確實國民黨在北北基桃都已經有提名參選人，民進黨也可以盡快布局，形成一個首都圈聯合競選團隊，提出未來可以聯合治理的最適當參選人。