中市9944例確診　議員：提升防疫救護量能

新冠疫情來勢洶洶，今(26)日台中市本土確診高達9944例，造成居家照護送醫需求的案件大增，市議員賴順仁質詢表示，本土疫情大爆發以來，救護量能越來越緊繃，壓縮緊急救護量能，影響到其他真正緊急有「需求」、「急需」去醫院就診的人，消防局如何調配因應及對策。





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賴順仁表示，這波新冠疫情爆發以來，國內確診人數增高，接獲的緊急救護越來越多，對防疫計程車的需求也就日益增加，除了從國外回國民眾需要搭乘防疫計程車外，現在國內要到醫院PCR採檢、居家照護者看病等等也都是需要防疫計程車來載送，非常搶手，可說是一車難求。











賴順仁指出，消防局接獲確診者居家照護、居家隔離、自篩陽性、尚未取得居家隔離單或意識不清等症狀，119救災救護指揮中心即以「就近派遣、就近送醫」。據了解消防局防疫專責救護車23輛送確診病患，為了守護市民，擴大防疫能量，消防局應考量協調轉由民間救護車或經認證的載具運送，以維持緊急救護基本量能。











賴順仁表示，救護車應該是要給急重症傷患來使用，如果是一般輕症或無症狀者確診者，應該要自行駕車、騎車、步行前往，或是搭乘防疫計程車，也可以由同住親友接送陪同就醫，要把救護車留給急重症的傷患來使用才對。











對此，消防局局長曾進財指出，自111年1月1日起迄今平均每日執行一般救護案件約410件；防疫救護案件部分，近期增加至每日約80趟次，載送約100人次。而目前防疫救護車共計23輛，一般救護車共計60輛，目前每日執行救護案件約410車次，防疫救護案件約80車次。執行緊急救護勤務尚可負荷。











賴順仁藉此也呼籲市民，救護車應該是要給急重症傷患來使用，如果是一般輕症或無症狀者確診者，應該要自行駕車、騎車、步行前往，或是搭乘防疫計程車，要把救護車留給急重症的傷患來使用才對，並要求消防局應該落實救護車量能分配，必要時更應思考擴大量能，不能影響市民權益。



