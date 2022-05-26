蝦皮購物「618全民年中慶」　祭飲品1元起消暑提案

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隨著氣溫逐漸升高，飲品及冰品買氣也跟著爆發，蝦皮購物觀察，往年6月飲料與夏季冰品買氣皆能較前一月成長超過8成。想要解暑降溫？「618全民年中慶」首檔暖身活動開跑，6/1當日8個整點時段祭出冰品飲料1元起優惠！童年夏日必備飲料萊爾富 即享券養樂多Light發酵乳4℃只要1元，讓你用銅板價輕鬆解暑；天仁喫茶趣TOGO 50元飲品兌換券特價39元，原價50元的飲品任你挑選；功夫茶 冰淇淋雪藏紅茶同樣祭出39元甜心價，使用一整球香草冰淇淋搭配經典紅茶，絕對是夏日午後的消暑聖品；口味兌換不設限的全家 Fami霜淇淋破盤價18元，讓你隨時品嚐清新快感，今年夏天蝦皮購物以最實惠的價格讓消費者享受沁涼滋味！
「618全民年中慶」不只冰品、飲品推出超殺折扣，蝦皮購物為618前哨戰做好暖身準備，6/1當天更祭出「指定店家99元起免運」、「超便宜1元起」優惠。夏季清爽必備的ORA2愛樂齒清新噴霧、宅家運動所需的NBR環保瑜珈墊，雨季必備的RainSky Folding經典復刻晴雨傘通通祭出1元破盤價！優惠不間斷，6/1至6/18精選超過百樣商品，天天推出「品牌旗艦店1折起」，TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐下殺1折，幫你快速加熱飯菜烹飪省時；有效全面解決肌膚問題的Sulwhasoo潤燥養膚精華，現在不到400元即能輕鬆入手，趕緊上線搶購！
夏天是颱風旺季，為了幫助提早民眾做好防颱準備，蝦皮購物於6/1-6/30推出「防颱專區」，規劃「必備防颱糧食」、「防颱用品」、「緊急避難包」三大主題，各式防颱必備商品最低1折優惠，幫用戶輕鬆面對颱風季！台灣生乳製義美保久乳1箱只要295元，讓你在家也能補足營養；搭上特惠65元的大師兄銷魂麵舖銷魂拌麵，最殺防颱糧食組合不容錯過；照明不好缺少的台灣霓虹LED緊急照明，不到1千元輕鬆入手，就算停電也不怕；使用強韌優質材質打造的頭手工具，工程認證太空包可承重500公斤，能作為沙包防水擋泥，優惠價550元；一包即享所有防災備品的日本山善緊急避難包套組價1289元起。最貼心的蝦皮購物集結所有必需品，助你防患未然，颱風來也不怕！