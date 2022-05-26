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蝦皮購物「618全民年中慶」　祭飲品1元起消暑提案

▲蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑！6/1多樣夯品祭出超便宜1元起。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑！6/1多樣夯品祭出超便宜1元起。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-26 18:00:00

時序進入6月，今(2022)年第一檔電商重頭大戲618年中慶也即將登場，為了讓用戶搶得優惠先機，蝦皮購物「618全民年中慶」暖身活動即日起開跑，首波暖身網羅萊爾富、天仁喫茶趣、功夫茶等知名品牌，於6/1當日祭出冰品飲料1元起優惠，夏日來杯沁涼的手搖飲與酷爽的冰品，絕對是最幸福的享受！此外，蝦皮購物也集結「全站0元起免運」、「超便宜1元起」、「品牌旗艦店1折起」三大超狂優惠，搭配「蝦皮安心退」商城保障，讓消費者在家也能安心下單！

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炎炎夏日除了消暑外，也要提早做好防颱準備，有鑑每年7至9月為颱風旺季，蝦皮購物觀察，2021年6至8月站上防水止漏、油漆修繕等商品需求量較往常增加近7成，顯見國人普遍具有防患意識，提早準備預防颱風的到來！蝦皮購物響應內政部政策，6/1至6/30於站上推出防颱專區，針對民眾防颱主要需求，規劃「必備防颱糧食」、「防颱用品」、「緊急避難包」三大主題，集結百樣防颱必備單品，推出最低1折優惠，讓用戶在家防疫，也能輕鬆做好萬全的防颱準備！

▲蝦皮購物「618全民年中慶」海底撈多種口味湯底，優惠價1元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」海底撈多種口味湯底，優惠價1元。（圖／品牌提供）
隨著氣溫逐漸升高，飲品及冰品買氣也跟著爆發，蝦皮購物觀察，往年6月飲料與夏季冰品買氣皆能較前一月成長超過8成。想要解暑降溫？「618全民年中慶」首檔暖身活動開跑，6/1當日8個整點時段祭出冰品飲料1元起優惠！童年夏日必備飲料萊爾富 即享券養樂多Light發酵乳4℃只要1元，讓你用銅板價輕鬆解暑；天仁喫茶趣TOGO 50元飲品兌換券特價39元，原價50元的飲品任你挑選；功夫茶 冰淇淋雪藏紅茶同樣祭出39元甜心價，使用一整球香草冰淇淋搭配經典紅茶，絕對是夏日午後的消暑聖品；口味兌換不設限的全家 Fami霜淇淋破盤價18元，讓你隨時品嚐清新快感，今年夏天蝦皮購物以最實惠的價格讓消費者享受沁涼滋味！

「618全民年中慶」不只冰品、飲品推出超殺折扣，蝦皮購物為618前哨戰做好暖身準備，6/1當天更祭出「指定店家99元起免運」、「超便宜1元起」優惠。夏季清爽必備的ORA2愛樂齒清新噴霧、宅家運動所需的NBR環保瑜珈墊，雨季必備的RainSky Folding經典復刻晴雨傘通通祭出1元破盤價！優惠不間斷，6/1至6/18精選超過百樣商品，天天推出「品牌旗艦店1折起」，TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐下殺1折，幫你快速加熱飯菜烹飪省時；有效全面解決肌膚問題的Sulwhasoo潤燥養膚精華，現在不到400元即能輕鬆入手，趕緊上線搶購！

▲蝦皮購物「618全民年中慶」TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐，優惠價319元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐，優惠價319元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」Sulwhasoo潤燥養膚精華，優惠價368元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」Sulwhasoo潤燥養膚精華，優惠價368元。（圖／品牌提供）
夏天是颱風旺季，為了幫助提早民眾做好防颱準備，蝦皮購物於6/1-6/30推出「防颱專區」，規劃「必備防颱糧食」、「防颱用品」、「緊急避難包」三大主題，各式防颱必備商品最低1折優惠，幫用戶輕鬆面對颱風季！台灣生乳製義美保久乳1箱只要295元，讓你在家也能補足營養；搭上特惠65元的大師兄銷魂麵舖銷魂拌麵，最殺防颱糧食組合不容錯過；照明不好缺少的台灣霓虹LED緊急照明，不到1千元輕鬆入手，就算停電也不怕；使用強韌優質材質打造的頭手工具，工程認證太空包可承重500公斤，能作為沙包防水擋泥，優惠價550元；一包即享所有防災備品的日本山善緊急避難包套組價1289元起。最貼心的蝦皮購物集結所有必需品，助你防患未然，颱風來也不怕！

▲蝦皮購物「防颱專區」台灣霓虹地震颱風救命寶LED緊急照明，優惠價950元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「防颱專區」台灣霓虹地震颱風救命寶LED緊急照明，優惠價950元。（圖／品牌提供）

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