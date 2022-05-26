黃曉明爆熱戀網美企業家！慘淪「小王」　女方堅稱早離婚

45歲的黃曉明和Angelababy年初離婚，震撼整個演藝圈，雙方宣布好聚好散，未來還是家人，分手僅4個月，恢單又瘦身成功的他，今（26）日被爆出熱戀網紅企業家葉珂，女方外貌亮麗不輸Baby，還很有商業頭腦，名下有多家企業，不過，她剛宣布離婚，還有兩個小孩，讓粉絲並不看好，黃曉明對此尚未做出回應。





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▲黃曉明2月秀出冰墩墩造型的元宵。（圖／黃曉明微博）

▲葉珂和黃曉明同一天秀出相同造型的元宵。（圖／葉珂微博）

▲葉珂3月曬出花束，窗外就是黃曉明拍戲的劇組取景地。（圖／葉珂微博）

▲葉珂在微博發文表示早就離婚。（圖／葉珂微博）

黃曉明和Baby的7年婚姻，一直婚變流言不斷，這兩年被爆出與網紅美女們關係親近，年初恢復黃金單身漢身分，談戀愛也很正常，他2月在微博秀出做冬奧吉祥物冰墩墩造型的湯圓圖片，結果葉珂同一天恰好po出同款照片，3月又同時在黃曉明在福建拍戲的劇組旁飯店打卡，秀出一大束玫瑰花，立刻被網友抓包戀愛ing，她事後趕緊刪除，已經擋不住熱戀傳聞傳開，當時，女方尚未公開離婚消息，黃曉明因此被認為是「小王」，介入他們婚姻，葉珂昨發文宣稱早就離婚，目前是單身狀態。





▲葉珂目前離婚，還養育兩個小孩。（圖／葉珂微博）

▲葉珂參加直播比賽獲得冠軍出道。（圖／葉珂微博）

▲葉珂目前是電商企業老闆。（圖／葉珂微博）

▲葉珂透露跟前夫離婚很久了。（圖／葉珂微博）

黃曉明甫爆出新歡傳聞，已經登上微博熱搜第一，甚至有帳號註冊名叫「葉珂黃曉明今天分手了嗎」，透露黃曉明新歡就是葉珂。而畢業於深圳大學的葉珂不僅僅是名網紅，還曾經是深圳大學校花，長相與Angelabay頗為相似，當初參加2010年湖南台星姐選舉比賽名列50強，並獲得直播間主播選拔賽冠軍，目前從事服裝電商生意，名下註冊多家企業，被譽為實力才華美貌兼具的深圳女企業家。





▲葉珂亮麗外型不輸Angelababy。（圖／葉珂微博）

▲葉珂（右）過去竟和Angelababy（中）合影過，雙方長相頗為相似。（圖／葉珂微博）

葉珂25日在微博發文，表明自己很早就恢復單身狀態，與前夫和平分開，把愛情轉化成最好的友情與親情，但沒有特別提到黃曉明，大批網友則集聚女方微博底下留言，詢問「真的跟黃曉明在一起嗎？」、「跟黃曉明誰先出軌的？」目前黃曉明並未回應傳言。



