高市今＋8542確診　陳其邁：下週或下下週確診會繼續增加

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁，要謝謝所有藥師公會，所有藥界好朋友幫忙，「我知道你們跑一趟都虧錢，很辛苦，有時候送藥的人比要吃藥的還急」，真的非常謝謝，衛生局長黃志中也跟藥師兩大公會做過非常多溝通和說明。
中央流行疫情指揮中心今天公布高雄市新增8566例，扣除轉銜個案24例，總計新增8542例，其中，居隔期間陰轉陽2004例，外縣市旅遊史205例，密切接觸者6090例(同住親友2242例、餐飲娛樂980例、職場環境2224例、高風險區域644例)，新案疫調中有243例。
衛生局簡任技正潘炤穎分析指出，近五日於職場確診比例持續上升，今日天案佔密切接觸者的25.17%，估計比例持續上升。
衛生局簡任技正潘炤穎分析確診個案結構表示，特定接觸對象包括陰轉陽、匡列對象有4258例、占49.7%；因症就醫也就是非特定接觸對象，有4284例、佔50.3%，兩者之間的落差，有持平的現象。
潘炤穎指出，密切接觸者有6090例，確診比例最高仍是職場部分，佔比25.17%，比例連續五天持續上升，估計仍有持續上升的空間，風險包含同辦公室、茶水間、休息室、工作場域互動、樓梯間等，呼籲市民工作時要注意外，職場的防疫長、主管也必須落實管理防疫措施。
潘炤穎分析新增確診個案年齡分布也發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為18.4％，而0到11歲則是13.1％、12到19歲6.6％、20到29歲14.8％、30到39歲17.5％、40到49歲17.1％、65歲以上12.6％。
潘炤穎表示，快篩陽性民眾經醫師診斷後就視同確診的政策正式上路，經過統計，新增確診個案中，快篩判定確診民眾與PCR判定確診民眾的比例約為2比1，且經由PCR判定確診民眾大約屬於25日晚間確診的個案，所以目前會持續朝快篩診斷即確診的方式執行。
陳其邁也說，中南部地區疫情流行趨勢仍逐漸往上，以五日平均來看，才不會受到個別日期變動，他預測大概在下週或下下週應該確診人數還會繼續增加」。現在市府一直在做的是盡量把曲線往下壓，慢慢上來斜率比較小，然後慢慢下去，並配合醫療量能準備，負壓和專責病床天花板是1979床，希望上來的曲線不要頂住天花板。
陳其邁也預期通報變更簡便，尤其診所都有快篩，試劑取得也比較簡單，比較不會受PCR量能問題影響，「整個台灣數量按照香港來講應該會增加，但增加多少不知道」。
陳其邁指出，高雄監測到今天中午PCR採檢站非常少，大多用快篩陽確診判定，診所通報數量比例很高，跟預期一致，希望快篩陽確診在診所，讓患者從初級醫療一級一級，小病和大病分開，讓輕重症分流。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。