台達電「零碳社區」進駐電腦展　秀多元智慧應用

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近幾年，台達業務範疇漸趨多元，積極發展智能樓宇、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力與動力系統，並逐漸開花結果，帶來更貼近使用者需求的體驗與價值，展現台達從工業品牌擴展，未來亦涵蓋商業品牌，以智慧節能的解決方案，期許提供客戶更健康、舒適、安全的生活品質，打造以人為本的永續城市。
台達品牌長郭珊珊表示，台達致力於智能樓宇，藉由創新解決方案，打造對環境友善同時兼顧使用者需求及健康的生活環境，面對疫情，這個概念顯得更具意義。今年台達以零碳社區為主題，透過嶄新企業識別亮相，彰顯從工業品牌出發，漸而融合商業品牌的進程，展場佈建了自行開發的全系列紫外線抑菌產品，帶給大家節能減碳又安心舒適的體驗，是台達在疫情之際仍能實體參展的關鍵，用具體行動開創美好生活。
台達樓宇自動化解決方案事業部總經理江文興強調，台達樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，整合空調、照明、安防等子系統，除了可以透過影像監控與能效分析來提升節能效果，更是智慧營運、數位管理的基礎。此外，隨著健康議題在近年來廣受重視，健康建築已成為綠建築之外的另一個焦點。
在國際WELL健康建築標準中，台達運用自有產品方案即可取得41分，結合設計與管理提案，更可以取得最高白金級80分以上的高分。而疫情之下，室內通風非常重要，台達的室內空氣品質解決方案已經於桃園八間幼兒園示範導入，並且也應用於臺北市北投奇岩長青日間照顧中心等數個照護機構及醫療院所，實踐台達創新方案在不同場域中對使用者健康需求的有效回應。
同時，低碳交通與能源，台達亦積極佈局，包含首度亮相的電動機車充電方案、電動車動力系統與充電基礎設施、儲能系統等等，並透過台達自主研發的DeltaGrid能源管理系統，將再生能源、電力調節、儲能方案有效整合，助力未來實現社區微電網。