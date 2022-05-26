兒童疫苗之亂 國民黨：凸顯蔡政府應對疫情遲、慢、亂
近期多起染疫孩童重症與死亡案例引起兒童父母恐慌，全台出現家長搶兒童疫苗的亂象。中國國民黨發言人白喬茵今（26）日指出，疫情開始以來，全民經歷口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，如今又出現兒童疫苗之亂2.0，民進黨執政下對疫情反應遲緩，事事都要縣市政府與在野黨提醒，卻又應對無方，全台灣一片混亂，人民只能自主應變，蔡政府的「超慢部署」實在對不起人民！
白喬茵表示，這波疫情累計已有16例孩童染疫重症，10歲以下孩童更出現7位死亡案例，其中5位與兒童腦炎有關，讓家長恐慌；但如同先前的成人疫苗之亂重演，國內剛開放5至11歲兒童ＢＮＴ疫苗預約就被瞬間秒殺，孩童疫苗出現嚴重供給問題，蔡政府的超前部署再次破功，遭人民打臉。
白喬茵強調，連日來爭搶兒童疫苗亂象頻傳，屏東有家長帶小孩冒雨撐傘排隊等打疫苗，家長質疑為何政府不開設大型施打站？台南則是一下子同意入校施打，一下子又說要上網預約，數度「髮夾彎」引起家長怒罵，這次的疫苗之亂2.0，凸顯民進黨無論是中央與地方應對都紊亂無方。
對於指揮中心表示兒童疫苗數量絕對夠，白喬茵質疑，事實證明，如同先前說口罩、疫苗、快篩足夠等，中央的說法都已淪為「反指標」，家長們排隊、預約不到則是親身的經歷，對政府的信任度已跌至谷底。
白喬茵指出，中央認為疫苗足夠，與人民的實際感受落差極大，呼籲中央應加快到貨時程，將購得的疫苗儘速分配地方政府供學童施打；另外，鑑於染疫死亡幼童未滿五歲居多，中央也應以最快速度針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，研擬如何提供足夠保護，才能讓讓眾多家長安心！