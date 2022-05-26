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4年賺55億！Angelababy手刀註銷4公司　網友：稅務別出事

▲Angelababy工作室一口氣註銷。（圖／Angelababy、楊穎工作室微博）
▲Angelababy工作室一口氣註銷。（圖／Angelababy、楊穎工作室微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-26 17:32:44

Angelababy（楊穎）在大陸電視劇、真人秀邀約不斷，曾以4年進帳12.585億人民幣（約台幣55億元）的驚人身價，登上美國《財星》華裔明星收入排行榜第十三名，不過Angelababy日前一口氣註銷4間工作室，如此大動作掀起網路熱議，令人聯想到敏感的稅務問題。

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Angelababy一天之內註銷4間位於江蘇的工作室，包括楊穎影視文化傳播新沂工作室、楊穎世紀影視文化傳播新沂工作室、楊穎時代影視文化傳播新沂工作室、楊穎紀元影視文化傳播新沂工作室，註銷原因是決議解散。4間工作室均為董文英個人獨資企業，目前董文英名下存續的企業包括楊家將影視文化傳播新沂工作室、徐州歡穎文化傳媒中心等。

▲Angelababy離婚後和黃曉明共同撫養兒子。（圖／翻攝Angelababy微博）
▲Angelababy印鈔功力驚人，4年收入55億。（圖／翻攝Angelababy微博）
江蘇新沂因為有稅務優惠，吸引許多藝人成立工作室，故被稱為「避稅天堂」，不過上月開始，大咖明星如章子怡、黃曉明一窩蜂註銷江蘇新沂的工作室，避免踩到逃稅地雷，被大陸出手封殺，范冰冰、鄭爽、鄧倫都是因為逃稅賠上事業，付出慘痛代價的範例。

對於Angelababy註銷4間工作室的舉動，不少網友都覺得一頭霧水，紛紛猜測「招商引資，合理避稅」、「管理不善，缺少資金，人才短缺」、「希望她挺住，稅務方面別出事了」。

▲Angelababy註銷位於江蘇的工作室。（圖／翻攝微博）
▲Angelababy註銷位於江蘇的工作室。（圖／翻攝微博）

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