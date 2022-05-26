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賴香伶、黃珊珊支持度都僅10%？柯文哲：我們本來就小黨

▲被問到由民眾黨提出或推薦的候選人，民調持續低迷一事，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則表示，民眾黨本來就是小黨，一開始支持度都不會很高。（資料照／台灣民眾黨提供）
▲被問到由民眾黨提出或推薦的候選人，民調持續低迷一事，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則表示，民眾黨本來就是小黨，一開始支持度都不會很高。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-26 17:50:30

2022年地方縣市首長選戰即將在年底登場，其中由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，目前較明朗的提名人選，僅只有在桃園市長選戰中提名賴香伶，以及台北市長選戰支持黃珊珊。不過根據媒體公布的最新民調顯示，兩人的支持度都約莫在10%上下，也被形容「前景堪憂」。對此柯文哲今（26）日回應，表示民眾黨本來就是小黨，一開始社會支持度都不會很高。

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柯文哲直言，民眾黨本來就是一個小黨，小黨一開始社會支持度都不會很高，所以不是前景堪憂，而是每一天都在危機當中，所以就是要比別人更努力才有機會。「我們就是需要認真做事，一步一步前進，當然過程中一定會很辛苦，大概就是這樣。」

至於根據民調顯示，柯文哲滿意度再度墊底，甚至有兩成的民眾希望柯文哲卸任後就退休，恐怕會影響2024年總統大選？對此柯文哲表示，台北市長期以來客觀指標都第一名，遙遙領先，主觀滿意度都偏低，過去這段時間都是這樣，但最重要是客觀指標一定要確保，也是努力目標，主觀滿意度不高就自己要去努力。

對於卸任後是否退休一事，柯文哲則引用太陽花學運最有名的一句話，就是「自己的國家自己救」，卸任後對他來說，「自己的工作自己找，卸任後要找工作自己會去努力。」

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