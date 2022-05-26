中國言論最自由？六四前夕　外媒：科技巨頭加強配合審查

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報告稱，Bing審查作法的影響甚至擴及美國及加拿大，在北美地區被限制的字詞搜索甚至不限於中文，連英文拼寫都會遭到審查。且自動建議功能受到審查，除了日常網頁搜索之外，就連使用來自Bing數據的搜尋引擎也受到影響。
雖然微軟表示，無法顯示自動填寫功能是技術故障所致，但這並不是Bing第一次在關鍵字建議功能上向北京妥協。今年3月，微軟應北京要求，暫停關鍵字建議功能；去年12月，Bing中國暫停了中國搜尋自動建議功能長達30天。
《路透社》在2021年6月5日時曾報導指出，在六四事件32週年當天。美國、新加坡、德國等地使用者無法在Bing上搜尋到「坦克人」的影片或圖片。當時微軟也將這問題歸咎於「失誤」。
雖然自動建議功能不會影響使用者直接搜索想要找到的內容，卻也顯示出中國境內的審查機制對外產生了「溢出效應」。另外，讓觀察人士擔憂的是，除了屏蔽敏感字詞之外，科技平台的檢索和內容呈現也開始有配合鼓吹中共宣傳的政治風向。
報導指出，本月有網友發現，在「Bing中國版」中輸入「世界上言論最自由的國家」，搜尋結果呈現的第一條網頁標題是「中國是全世界最自由的國家」，而以同樣搜尋文字在「國際版」上搜尋，則不會出現這一搜尋結果。
分析指出，在執意進入並刻意留在中國市場的西方科技公司中，微軟與蘋果是助長中國審查的2大巨頭，美國公民行動網站AppleCensorship.com統計指出，蘋果在中國的應用商店（Apple Store）中山除了高達9678個App，其中有197個是新聞應用程式。該組織今年4月發表的統計報告指出，對於中國政府提出的刪除app要求中，蘋果公司的配合率達98%。
美國非政府組織自由之家（Freedom House）中國、香港和台灣事務研究主任庫克（Sarah Cook）表示，「這是有問題的，在某種情況之下，這不僅僅是為了審查人民的聲音，其實是在操縱訊息，將其指向中國共產黨的宣傳方向」。