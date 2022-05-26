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中國言論最自由？六四前夕　外媒：科技巨頭加強配合審查

▲六四天安門事件即將滿33週年。（圖／美聯社／達志影像）
▲六四天安門事件即將滿33週年。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-26 18:13:27

隨著六四天安門事件33週年即將到來之際，包括微軟、蘋果等企業等西方科技公司配合中國當局審查相關議題的情況越來越明顯，有外媒指出，這些科技公司在中國商業利益面前捨棄民主自由原則的行為，被視為是「為虎作倀」。

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根據《美國之音》報導，加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）19日發表研究報告表示，微軟旗下的搜尋引擎「Bing」在自動建議功能中設下了審查機制，輸入包括「習近平」、「坦克人」、「李文亮」、「江澤民」和「郭文貴」等中國的現任和前任領導人、持不同政見者、政治活動家和宗教人物的名字，自動填寫功能就會失效。

報告稱，Bing審查作法的影響甚至擴及美國及加拿大，在北美地區被限制的字詞搜索甚至不限於中文，連英文拼寫都會遭到審查。且自動建議功能受到審查，除了日常網頁搜索之外，就連使用來自Bing數據的搜尋引擎也受到影響。

雖然微軟表示，無法顯示自動填寫功能是技術故障所致，但這並不是Bing第一次在關鍵字建議功能上向北京妥協。今年3月，微軟應北京要求，暫停關鍵字建議功能；去年12月，Bing中國暫停了中國搜尋自動建議功能長達30天。

《路透社》在2021年6月5日時曾報導指出，在六四事件32週年當天。美國、新加坡、德國等地使用者無法在Bing上搜尋到「坦克人」的影片或圖片。當時微軟也將這問題歸咎於「失誤」。

雖然自動建議功能不會影響使用者直接搜索想要找到的內容，卻也顯示出中國境內的審查機制對外產生了「溢出效應」。另外，讓觀察人士擔憂的是，除了屏蔽敏感字詞之外，科技平台的檢索和內容呈現也開始有配合鼓吹中共宣傳的政治風向。

報導指出，本月有網友發現，在「Bing中國版」中輸入「世界上言論最自由的國家」，搜尋結果呈現的第一條網頁標題是「中國是全世界最自由的國家」，而以同樣搜尋文字在「國際版」上搜尋，則不會出現這一搜尋結果。

分析指出，在執意進入並刻意留在中國市場的西方科技公司中，微軟與蘋果是助長中國審查的2大巨頭，美國公民行動網站AppleCensorship.com統計指出，蘋果在中國的應用商店（Apple Store）中山除了高達9678個App，其中有197個是新聞應用程式。該組織今年4月發表的統計報告指出，對於中國政府提出的刪除app要求中，蘋果公司的配合率達98%。

美國非政府組織自由之家（Freedom House）中國、香港和台灣事務研究主任庫克（Sarah Cook）表示，「這是有問題的，在某種情況之下，這不僅僅是為了審查人民的聲音，其實是在操縱訊息，將其指向中國共產黨的宣傳方向」。

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