日本6月重啟國門！觀光業復甦前夕　幾家歡樂幾家愁

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有旅行社抱怨，日本如今的邊境封鎖政策「如同中國至今仍在鎖國般」；十倉雅和表示，全球現行的做法是互相開通、互惠互利，這也是業界希望與政府進行溝通的焦點。此外，日幣下跌也是訪問日本的絕佳機會。
日本於24日起，已開放美國、澳洲、泰國、新加坡等4國旅客參加小規模旅行團，藉此驗證防疫措成效，但也有航空公司高層表示，國內已經推行了疫苗接種，看不出日本政府還在禁止旅客入境，「是要保護民眾什麼？」。
不過民間也有反對開放外國遊客入境的聲浪，除了擔心會導致疫情復燃外，更困擾的是例如京都等因為疫情而冷清的住宅區，又將被破壞寧靜。報導稱，外國遊客的消失，讓不堪其擾的當地居民開心表示，京都終於回到20多年前一樣，成為一個回憶中美好、漂亮的舊京都，而對於大批旅客們嘈雜與失序的行為，他們可一點也不想念。
根據日本觀光廳數據顯示，日本在2019年接待了3200萬名旅客，但受到疫情衝擊一口氣大跌超過9成，日本民調公司「帝國資料中心」（Teikoku Databank）便指出，不僅觀光旅遊業，許多受到疫情影響的產業包含餐飲、酒店、飯店等，都在這段期間為了撙節而削減人手，旅遊恢復後的人力安排將成為各行各業共同面對的挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。