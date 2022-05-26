生育率下降！藍歸因兩岸緊張　綠列5大措施轟馬英九執政

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第一、加薪減稅減輕家庭負擔：連續6年調漲基本工資、軍公教等相關契約進用人員調薪4％，帶動企業加薪；調高所得稅四大扣除額，符合門檻的家庭可免繳所得稅。
第二、育兒津貼加倍：蔡政府執政後，於2018年8月全面實施育兒津貼2500元/月，之後分階段提高到3500元/月，今年8月提高到5000元/月。「育嬰留職停津貼」從薪資6成提高到8成。
第三、增加平價托育名額：0到2歲平價托育名額在蔡政府執政時期，比起2016年上任時，約增加8萬5000名；2到6歲平價教保名額，也較國民黨執政時期（2016年），約增加25萬5000名。
第四、增加托育補助、降低學費：0到2歲托育補助，今年8月起依性質分別調升為5500元和8500元；2到6歲繳交學費降低，今年8月起依性質再減為1000元、2000元、3000元，第2胎、第3胎以上再優惠，大幅減少家長負擔。
第五、擴大不孕症治療補助、打造親職友善環境：補助對象由低收入戶及中低收入戶，擴大到適用所有的不孕夫妻，讓更多人可以申請到首次最高十萬元的補助。此外，產婦及產婦配偶的產檢假、陪產檢及陪產假增加2天，並且增加產前檢查項目。這些措施都優於國民黨執政時期。
關於國民黨提到的低薪資，李妍慧指出，相較於馬英九執政8年，實質薪資倒退，平均每年實質經常性薪資的成長率為「負」0.26%，綠色執政的2020年實質經常性薪資成長1.72%，創2000年以來最大的漲幅。
李妍慧表示，台灣面對少子女化的問題，這當中存在長期與結構性的因素，攤開歷年執政表現，國民黨不只執政時表現較差，現在還用兩岸關係等政治語言來扭曲事實。民進黨政府會繼續減輕年輕世代、想要生養下一代民眾的各種問題，用具體對策作為育兒「神隊友」。