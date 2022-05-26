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藍執政就不會缺電？綠：因為當時經濟低迷、產業大量出走

▲民進黨發言人李妍慧說，馬英九執政時期經濟低迷、產業大量出走，讓國內失業率飆高，當然也不需要積極發展供電建置。（圖／資料照）
▲民進黨發言人李妍慧說，馬英九執政時期經濟低迷、產業大量出走，讓國內失業率飆高，當然也不需要積極發展供電建置。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-26 18:30:02

國民黨立法院黨團今（26）日召開記者會指出，今年各縣市發生多起大小跳電、停電事件，蔡英文政府的能源政策不用到2025年就已經跳票，引發論戰。民進黨發言人李妍慧晚間對此回應，一直以來國民黨不斷拿「缺電」恐嚇國人，事實上，我國這幾年經濟成長表現亮眼，連帶也帶動用電需求增加，國民黨以「發展中國家基礎建設不足」的概念來做錯誤類比，是在誤導視聽。

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▲民進黨發言人李妍慧（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人李妍慧說，我國這幾年經濟成長表現亮眼，連帶也帶動用電需求增加。（圖／民進黨提供）
李妍慧說，除了持續推動節能外，電力需求增加與否，反映出一個國家的經濟狀況好壞，國民黨吹噓在其執政時期，沒有所謂「缺電」問題，其實真相是該時期經濟低迷、產業大量出走，讓國內失業率飆高，當然也不需要積極發展供電建置，「國民黨的說法根本是倒果為因」。

李妍慧進一步表示，國民黨指責政府能源政策錯誤，過去國民黨政府卻因錯誤政策嚴重影響台灣經濟發展，阻礙台廠與國際潮流接軌。其中包括「怠於新電源開發」、「疏於電網更新維護」、「忽視再生能源發展」等三大能源怠惰。

在「怠於新電源開發」方面，李妍慧指出，馬政府任內僅核定317.6萬瓩的電力興建，供電能力僅增加168萬瓩，相較之下，蔡政府光第一任期內就核定了1767.8萬瓩的電力興建，供電能力也增加了433萬瓩。

在「疏於電網更新維護」部分，馬政府更新電網的預算從2010年的295億，到了2016年僅剩135億，致使許多地方因為輸電線路的問題嚴重限制發展。

關於「忽視再生能源發展」，李妍慧表示，前總統馬英九過去曾公開表示再生能源的定位是「丑角」，只在意核電發展，耗費國家鉅額經費於危險核四廠錢坑上，換來的是，讓台灣在能源轉型與再生能源發展嚴重的落後，差點讓台灣錯失掉與世界大廠和國際供應鏈接軌機會，嚴重影響自身競爭力。

李妍慧強調，在全球淨零轉型的趨勢下，綠電供應已是許多國際知名大廠投資與否的重要指標，相對於國民黨對綠電發展的短視，蔡政府上任後，積極推動能源轉型，全力發展綠能產業，像是Google、亞馬遜、微軟等加碼投資台灣，若依照國民黨過去在單押在核電，輕視綠電發展，別說國際大廠不會來台投資，就連擁有半導體先進製程的台積電，恐也無法滿足上游廠商綠色供應鏈需求，遑論擴大在台投資，「實在不知國民黨有什麼立場，拿廠商出走的說法來威脅政府」。

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