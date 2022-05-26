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楊丞琳又在凡爾賽？沒想過會結婚　曝李榮浩求婚關鍵

▲楊丞琳表示沒想過要結婚。（圖／翻攝營成為微博）
▲楊丞琳表示沒想過要結婚。（圖／翻攝營成為微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-26 18:54:02

楊丞琳和李榮浩自戀愛、結婚至今，熬過7年考驗，一直是外人欣羨的恩愛夫妻，不過，她在戀愛實境節目《燦爛的前行》裡卻透露，本來是不婚主義者，沒有想要成為人妻，剛好李榮浩遇到人生的一個契機，突然向她求婚，她認為對方既然開口了就點頭下嫁，讓現場嘉賓都吃了一驚！

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▲楊丞琳和李榮浩戀愛、結婚至今７年，感情相當幸福。（圖／翻攝楊丞琳微博）
▲楊丞琳和李榮浩戀愛、結婚至今７年，感情相當幸福。（圖／翻攝楊丞琳微博）

楊丞琳對愛情看法很清醒，在節目上屢屢飆出金句，被虧是「凡爾賽」（炫耀之意），包括她從未失戀過，一旦交往時發現雙方對於未來想法不同，就會主動提出分手，快狠準斬斷情絲，從沒被別人甩過，即使失戀也只會大吃大喝，花個5天就會恢復正常。

而她提到與李榮浩的婚姻，也是頻出凡爾賽語錄，認為兩岸夫妻距離不是問題，彼此內心相通，即使距離遙遠也會有安全感，有些人就算近在眼前，若無心溝通，也會讓人感到不安；而老公就是讓她很有依靠感，即使彼此社群網站上沒有為對方按讚，亦不會感到焦慮。

她提到，跟李榮浩感情穩定，感情一直很甜蜜，「我一直覺得我們這段感情就會走得很長久，但是不會走向婚姻」，讓旁人嚇了一跳，後來男方在北京買房，突然有了定下來的想法，選在沖繩度假時找了一票好友捧場，在親友祝福聲裡下跪求婚，讓一向理智的楊丞琳難得失控，又哭又笑非常感動，這段感情便水到渠成，選擇走入婚姻。

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