《女外科》最怪醫師登場！蔡淑臻攬Netflix第二名出運了
公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》開播至今叫好又叫座，不只攻占上Netflix排行榜第二名，其他播出平台My Video、中華電信MOD也分別奪下亞軍及冠軍寶座，成為繼《華燈初上》後，討論度最高的台劇。女主角蔡淑臻開心表示「媽！我出運了」，她說：「從開播到現在，支持、鼓勵的訊息蜂擁而至，從來沒有這樣子被熱切地愛著，感覺真棒，謝謝大家，我們會繼續努力。」
劇中神祕的「家明醫師」至今尚未露臉，讓觀眾好奇心爆表，網友像偵探似的從體型、聲音搜尋蛛絲馬跡，包含演員劉冠廷、林柏宏、張軒睿，以及網紅波特王都各有擁護者。導演賴孟傑表示，劇中家明、婉君的角色是致敬港片《家有囍事》，很開心大家持續關注著家明醫師的真面目，最後一集將正式揭曉。
劇中暗戀著家明醫師的蘇瀅，不只內外科、病房急診都能照應，面對醫療糾紛更是臨危不亂，不少網友都被圈粉「婉君越來越討喜」、「婉君真的可以當住院醫師用」，蘇瀅也透露，劇中台灣國語的角色設定，其實是平常自己和阿嬤講話的模樣，所以台詞唸起來特別地順。
劇中每一對感情線的發展也讓觀眾看得意猶未盡，蔡淑臻與小鮮肉朱軒洋甜蜜爆表，風田和張再興的「田興CP」也不落人後，張再興親手送上愛心手作便當，不停喊著「阿鬼哥哥」，與外表衝突的有趣畫面讓網友看得心花怒放。
導演賴孟傑提到：「原著小說中阿亮是真的可能會砸手術室的流氓，但是阿鬼一點也不害怕，甚至在縫合過程中大咧咧的與阿亮互動，術後阿亮也沒有逞凶鬥惡，才想說『什麼！阿亮是有可能喜歡他的』，便譜出這個組合。」本周將播出的第七集預告中，再公開驚喜客串卡司之一夏靖庭，飾演乳房專家的他，各種怪異行徑讓楊麗音也期待地說：「最奇怪的醫師要來了。」