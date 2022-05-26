快篩陽等同陽性上路　新北放寬這2類民眾可至社篩站做PCR

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衛生局長陳潤秋補充，絕大部分的快篩陽判斷，採遠距醫療為主，原來的38處採檢站轉型為防疫急門診，僅限「快篩陽」才能去，現在則放寬給「有症狀快篩陰」或「沒有做快篩但有症狀」的民眾做PCR採檢；另新北市有33家醫院提供每週843視訊門診的診次，其中23家會提供快篩陽的門診。
陳潤秋說，有976家提供視訊門診，其中391家提供快篩陽確定的診療，還有29家衛生所也都會提供視訊門診和快篩陽的診療；此外，同仁回報目前沒聽到有任何塞車的狀況，也親自跟社區篩檢站負責單位聯絡，對方的回報都是「一切順利」。
至於家長認為預約平台上的5到6歲BNT疫苗名額太少？陳潤秋指出，中央分成2批到貨，第一批5.7萬劑24日到貨，已分配2.5萬劑的BNT給診所、3.2萬劑給學校；預計5月27日會再度配發3.8萬劑的BNT給新北，屆時會根據校園、各區診所的施打情況進行調配，也鼓勵診所加開門診。
劉和然強調，這次兒童施打分成5至6歲、6至11歲學童，5至6歲的學童由家長陪同到診所或醫院施打，6至11歲的學童則進入校園施打，都會由學校跟負責的醫院協調，配合行事曆、作息的方式調配，6月底前安排完畢，衛生局會視預約的情況、施打意願，及各區施打的情況調配疫苗。
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