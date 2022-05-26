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快篩陽等同陽性上路　新北放寬這2類民眾可至社篩站做PCR

▲新北市宣布放寬給「有症狀快篩陰」或「沒有做快篩但有症狀」的民眾做PCR採檢。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市宣布放寬給「有症狀快篩陰」或「沒有做快篩但有症狀」的民眾做PCR採檢。（圖／新北政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-26 19:09:54

新北市今（26）日新增17,632例的確診個案，居家照護則有140,855人人；新北市副市長劉和然表示，今日第一天實施快篩陽等同陽性，市民儘量以遠距醫療優先，如果視訊的使用上有落差，可請親友帶著密封並寫上日期和名字的檢測卡夾，送到基層診所或醫院。

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▲新北市原來的38處採檢站轉型為防疫急門診。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市原來的38處採檢站轉型為防疫急門診。（圖／新北政府衛生局提供）
劉和然呼籲，快篩陽性者仍以33家醫院、976家診所、29區衛生所視訊診療為主，若有需要出門看診，可至16家醫院及江翠社區防疫急門診或社區篩檢站；提醒外出時務必戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具，遵循醫療院所的動線規劃，或由親友帶著快篩陽卡匣至醫院或診所判定。

衛生局長陳潤秋補充，絕大部分的快篩陽判斷，採遠距醫療為主，原來的38處採檢站轉型為防疫急門診，僅限「快篩陽」才能去，現在則放寬給「有症狀快篩陰」或「沒有做快篩但有症狀」的民眾做PCR採檢；另新北市有33家醫院提供每週843視訊門診的診次，其中23家會提供快篩陽的門診。

陳潤秋說，有976家提供視訊門診，其中391家提供快篩陽確定的診療，還有29家衛生所也都會提供視訊門診和快篩陽的診療；此外，同仁回報目前沒聽到有任何塞車的狀況，也親自跟社區篩檢站負責單位聯絡，對方的回報都是「一切順利」。

至於家長認為預約平台上的5到6歲BNT疫苗名額太少？陳潤秋指出，中央分成2批到貨，第一批5.7萬劑24日到貨，已分配2.5萬劑的BNT給診所、3.2萬劑給學校；預計5月27日會再度配發3.8萬劑的BNT給新北，屆時會根據校園、各區診所的施打情況進行調配，也鼓勵診所加開門診。

劉和然強調，這次兒童施打分成5至6歲、6至11歲學童，5至6歲的學童由家長陪同到診所或醫院施打，6至11歲的學童則進入校園施打，都會由學校跟負責的醫院協調，配合行事曆、作息的方式調配，6月底前安排完畢，衛生局會視預約的情況、施打意願，及各區施打的情況調配疫苗。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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