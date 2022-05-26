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觀光振興新政策！國人住宿最高每晚現折1300元

▲協助旅宿業方面，平日住宿每房每晚最多折抵新台幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元。圖為台北君品酒店。（圖／NOWnews資料照）
▲協助旅宿業方面，平日住宿每房每晚最多折抵新台幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元。圖為台北君品酒店。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-26 19:20:01

因應國內疫情升溫，為達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標，配合行政院指示，交通部觀光局今（26）日宣布，推動新一波必要協助措施，以協助觀光產業業者穩健度過疫情挑戰，行政院同時亦提供觀光局55億元之預算用以協助觀光產業。

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在協助旅行業方面，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件者均可獲得額外補助，最高每團可以補助3萬元。

在協助旅宿業方面，民眾如於平日住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新台幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。而在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

而觀光局將於本周邀集相關公協會及業者座談，針對前開輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計於6月中旬公布，藉以協助觀光產業維繫營運，並落實「疫後轉型、國旅先行」理念，無論何時何地，觀光局皆與觀光產業同心協力，推展台灣觀光。

另外，觀光局昨（25）日邀集台灣觀光遊樂區協會及全臺21家觀光遊樂業者召開「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」及「111年度觀光遊樂業優質化計畫補助申請注意事項」說明會，向業者說明年度優質化計畫實施重點及申請注意事項。

觀光局表示，5月11日修正發布之「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」，延續年度政策方案，輔導產業朝創新、智慧、安心與永續之中長期多元目標發展，補助項目包含創新服務、數位應用、安心防護及綠色環保等各項軟硬體措施，同時也考量每一家園區規模大小及樣態差異，首次導入政策引導與目標管理之概念，並訂定「111年度觀光遊樂業優質化計畫補助申請注意事項」，將分為以「安心遊園」為目標之政策組及業者創新提案之創新組等2組，由業者視園區發展狀況提出補助計畫。

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