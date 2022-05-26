觀光振興新政策！國人住宿最高每晚現折1300元

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在協助旅宿業方面，民眾如於平日住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新台幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。而在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。
而觀光局將於本周邀集相關公協會及業者座談，針對前開輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計於6月中旬公布，藉以協助觀光產業維繫營運，並落實「疫後轉型、國旅先行」理念，無論何時何地，觀光局皆與觀光產業同心協力，推展台灣觀光。
另外，觀光局昨（25）日邀集台灣觀光遊樂區協會及全臺21家觀光遊樂業者召開「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」及「111年度觀光遊樂業優質化計畫補助申請注意事項」說明會，向業者說明年度優質化計畫實施重點及申請注意事項。
觀光局表示，5月11日修正發布之「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」，延續年度政策方案，輔導產業朝創新、智慧、安心與永續之中長期多元目標發展，補助項目包含創新服務、數位應用、安心防護及綠色環保等各項軟硬體措施，同時也考量每一家園區規模大小及樣態差異，首次導入政策引導與目標管理之概念，並訂定「111年度觀光遊樂業優質化計畫補助申請注意事項」，將分為以「安心遊園」為目標之政策組及業者創新提案之創新組等2組，由業者視園區發展狀況提出補助計畫。