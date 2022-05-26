高雄媽祖可能讓你很意外的point 到五大特色天后宮朝聖
媽祖為臺灣民間信仰中，最具代表性的神祇，信仰遍布全台，關於在高雄的媽祖，也有許多可能讓大家很意外的point，如全台獨一無二的岡山壽天宮螺絲媽祖、高雄第一座奉祀媽祖的旗津天后宮、全台最小間的鐵路媽祖廟在三民區朝元宮、肩負起宋江文化傳承任務的順賢宮、以及全台唯一主辦過「海上巡境媽祖會香活動」的林園鳳芸宮。高雄市長陳其邁指出，未來市府將會結合科技融合宗教人文，大力來行銷推廣，鼓勵遊客前來高雄進行宗教之旅。
高雄擁有全台獨一無二的「螺絲媽祖」，就在高雄岡山壽天宮，2015年廟方委請高雄師範大學視覺設計系指導、歷時六個月打造，這座螺絲媽祖是由25,000個螺絲墊片及13,000個螺帽製作，共使用38,000個螺絲扣件，融合岡山在地產業及媽祖信仰。
有元祖女神稱號、高雄歷史最悠久有349年的媽祖廟，就在旗津天后宮，同時也是市定古蹟，旗津天后宮歷經3年整修後已重新開放。高雄聖筊傳奇就在台灣最小的鐵路媽祖廟，位在三民區的朝元宮鐵路媽祖，儘管占地僅約一個半左右的榻榻米大小，然媽祖守護鄰里數十餘年平安，而有「鐵路媽祖」之稱，目前因應高雄鐵路地下化，已先將媽祖聖像、舊廟文物暫安置於倉庫改建的臨時行館。
同樣奉祀媽祖的內門順賢宮，於民國89年搬遷至素有「臺灣藝陣之鄉」美名的內門區後，因應廟會需要成立「順賢宮宋江陣」，肩負起宋江文化傳承任務。同時也設田都元帥殿為「宋江館」，宮內神龍、神虎彩繪遠近馳名。
而全台最大規模海上巡境的媽祖婆，就在高雄林園鳳芸宮，由廟方組織船隊進行海上巡香、祈求風調雨順的習俗，因具有特殊文化典範，於2013年登錄為高雄市市定民俗。四年一科海上巡香活動，讓鳳芸宮媽祖更成為全臺聞名的「海巡媽」，也成功行銷高雄港灣特色。高雄旅遊網也精選了36條文史宗教旅遊建議遊程，供民眾按圖索驥安排行程。