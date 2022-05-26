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北韓稱境內疫情趨穩　官媒吹捧金正恩慧眼洞察、領導有方

▲北韓爆發新冠疫情，不過在北韓官媒上，境內疫情因接連3天並未出現新增死亡病例，紛紛刊文稱讚金正恩領導有方。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓爆發新冠疫情，不過在北韓官媒上，境內疫情因接連3天並未出現新增死亡病例，紛紛刊文稱讚金正恩領導有方。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-26 19:30:12


北韓官方近來通報境內爆發新冠疫情，但因為過去平壤當局不願接受國際援助疫苗，加上缺乏篩檢機制，通報稱至少10萬5500人出現「發燒」症狀。不過在北韓官媒上，境內疫情因接連3天並未出現新增死亡病例，《勞動新聞》特地刊文盛讚國家領導人金正恩領導有方，在疫情爆發初期封鎖邊境，又採取強而有力防疫政策成功防堵疫情。

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南韓媒體《韓聯社》引述北韓勞動黨報《勞動新聞》，指出北韓主要官媒在26日紛紛刊文，稱頌金正恩在2019年12月全球發現首宗新冠肺炎確診病例後，就憑藉他的「慧眼」與「洞察力」，預知到新冠病毒可能造成的嚴重後果，因此在全球疫情爆發初期即封鎖邊境，否則致死率高的Delta變種病毒株若輸入境內，後果將不堪設想。

▲北韓領導人金正恩（右2）走訪位於平壤大同江附近藥局，以了解藥物供應和銷售情況。（圖／翻攝自北韓中央通信社）
▲北韓領導人金正恩（右2）走訪位於平壤大同江附近藥局，以了解藥物供應和銷售情況。（圖／翻攝自北韓中央通信社）
此外，《朝中社》也稱讚人民軍軍醫部隊的官兵們，過去10天以來不分晝夜的為居民提供24小時藥品服務，革命軍醫們更在首都站在第一線防疫，同時也提到金正恩於本月15日在政治局緊急協商會議當中下達特別命令，要求動員人民軍強力提供保障藥品，民眾才得以齊心抗疫。

《勞動新聞》呼籲北韓人民上下務必要以金正恩為首，團結一心對抗疫情，並通報北韓境內發燒症狀累積317萬例，單日新增發燒病例則連續五天低於20萬例，且連續三天無新增死亡病例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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