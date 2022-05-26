男星怒逛公園踱步！反擊經紀人：房子靠小虎隊賺來的　

90年代當紅的小虎隊成員陳志朋，近年轉戰大陸演藝圈發展，好不容易憑藉《追光吧！哥哥》翻紅，卻被經紀人威廉發文指控長期積欠佣金，他出面回應5月還有發薪給對方，否認沒給佣金，威廉再度反擊他奇裝異服，不聽經紀人規勸，甚至抖出陳志朋本名及在兩岸購置數棟物業等私領域資訊，讓陳志朋亦忍無可忍，二度發聲明表示，有任何問題請威廉直接致電溝通，不要透過媒體放話，強調彼此「渠道永遠暢通」。





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▲解散20年的小虎隊成員陳志朋（左起）、吳奇隆、蘇有朋，是90年代當紅偶像。（圖／擷自陳志朋工作室微博，2016.03.21）

陳志朋在陸綜《追光吧！哥哥》瘦身有成，歌舞表現也有不錯表現，最終還一舉成團，事業好不容易走上坡之際，卻被經紀人威廉二度爆料，讓念舊的他頗為傷感，據悉曾不只一次在居住小區的公園裡踱步，透過深呼吸來緩和情緒。





陳志朋透過助理表示，跟威廉所註冊的「陳志朋工作室」並無白紙黑字的合同關係，14年來按月發給薪資，甚至在疫情發生這兩年多以來，即便是遇上疫情最艱困的時期，也從未斷過匯給對方薪水，反倒不解的是，5/16甫發放月薪，威廉卻在陳志朋5/19生日後發聲明開撕藝人，還使用已註銷的陳志朋工作室微博發文，讓人頗為傻眼！





▲經紀人表示陳志朋不聽規勸，刻意穿奇裝異服。（圖／翻攝陳志朋微博）

雖然威廉認為陳志朋給的薪水，與他14年的付出及陳志朋得到的收益「完全不成正比」，但讓陳志朋比較難過的是，多年來對方不曾直接對他反映，且在陳志朋助理針對他首次聲明，做了公開回應、且告知他溝通渠道永遠為他保持暢通後，電話不但沒有響過，卻還迎來了第二次的聲明。





▲陳志朋剛歡慶51歲生日，卻被經紀人指控長期積欠薪水。（圖／翻攝陳志朋微博）

陳志朋強調，他肯定經紀人威廉的辛勞，也自省是否有未盡之處，但名下擁有的房產都是當年小虎隊成名甚早，累積購入的財產，與進軍大陸演藝事業無關。他透露自2020年6月起，威廉基本沒有負責陳志朋的經紀工作，但仍請威廉代為引薦商演活動和影視項目，且仍按照之前的標準支付報酬，今年5/16仍有轉帳紀錄，且對方已經半年多沒有成功引薦過任何項目，如今陳志朋的工作室也已經註銷，希望大家好聚好散，盼望事情早日解決。



